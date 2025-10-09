Μαρινάκης: Στόχος να ξεκινήσουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες εντός των επόμενων ημερών

Για τις επιδοτήσεις στους αγρότες κλήθηκε να απαντήσει κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, γίνονται συσκέψεις και έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται οι πρώτες πληρωμές ενώ στόχος είναι εντός των επόμενων ημερών ή εβδομάδων να ξεκινήσουν οι πληρωμές ώστε τα χρήματα να φτάσουν στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που δεν φταίνε και αγωνιούν.

Αναλυτικά η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη:

«Θα ήθελα να μείνω σε όσα έχει πει μέχρι τώρα το αρμόδιο υπουργείο.

Πράγματι γίνονται συνεχείς συσκέψεις και με το αρμόδιο υπουργείο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποιες πρώτες πληρωμές, το κύριο μέρος, όμως, θα ακολουθήσει. Να σας πω και συγκεκριμένα κάποιες που έχουν προγραμματιστεί ήδη. Είναι για τα υπόλοιπα άμεσης αίτησης, τα εκτός ΟΣΔΕ και τα βιολογικά. Αναλυτικά, όμως, όλα αυτά θα ειπωθούν από το αρμόδιο υπουργείο.

Ο στόχος είναι εντός των επόμενων ημερών - εβδομάδων να ξεκινήσουν οι πληρωμές, ούτως ώστε με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα και αντιλαμβανόμαστε και την ένταση κάποιες φορές και την αγωνία τους, το κυριότερο, να πληρωθούν στην ώρα τους. Βασικά να το πούμε πιο σωστά, το ταχύτερο δυνατό.

Και όλο αυτό, αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο, είναι και ένα επιχείρημα που δείχνει πόσο σύνθετη είναι όλη αυτή η άσκηση με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Γιατί παράλληλα το κράτος πρέπει να κάνει τους σχετικούς ελέγχους για να πιάνει τους παραβάτες, τους «μη αγρότες» ή αυτούς, οι οποίοι ενώ είναι αγρότες ή κτηνοτρόφοι λάμβαναν πολλά παραπάνω ή παραπάνω εν πάση περιπτώσει, από όσα έπρεπε να λάβουν.

Παράλληλα όμως να πληρώσει τους περισσότερους, τους πολλούς οι οποίοι πραγματικά πρέπει να πληρωθούν».

