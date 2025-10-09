Σε μια εβδομάδα η κρίσιμη συνεδρίαση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής όπου ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει το κοινοβούλιο για τα κρίσιμα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Την απόφαση έλαβε σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων. Κατά τη συζήτηση θα λάβουν τον λόγο όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και, καθώς τα εθνικά ζητήματα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα, η συνεδρίαση αναμένεται θυελλώδης.

H «καυτή» ατζέντα

Στην ατζέντα μπαίνουν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και οι εξελίξεις με τη Chevron, η τουρκικές αμφισβητήσεις, το casus beli, η ακυρωμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει την διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Γάζα, ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να διευρύνει την ατζέντα της συζήτησης.

Σημειώνεται ότι η Διάσκεψη αποφάσισε επίσης να κάνει αποδεκτή την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ώστε οι υποψήφιοι των ανεξάρτητων αρχών να επιλέγονται με ανοικτή πρόσκληση αντί να προτείνονται από τον εκάστοτε υπουργό.

Τέλος, η Διάσκεψη των προέδρων αποφάσισε το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για το 13ωρο να εισαχθεί και να συζητηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη

