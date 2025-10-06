Βουλή: Ο αγιασμός, τα πηγαδάκια και η… γραβάτα του Θεοδωρικάκου – Δείτε εικόνες

Τι συζητήθηκε στο καφενείο αλλά και στο εντευκτήριο της Βουλής – Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος

Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Με την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στη Βουλή ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Δεν έλειψαν τα χαμόγελα, ενώ, η κάμερα του Newsbomb κατέγραψε κι ένα… κάπως χαλαρό περιστατικό, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να έχει «πιάσει» συζήτηση με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ενόσω βρίσκονταν στα υπουργικά έδρανα, αναφορικά με τις γραβάτες που επέλεξαν για την περίσταση.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται να συνομιλούν, με ένα από τα καίρια θέματα να αποτελεί η κατάθεση του προσχεδίου για τον κρατικό προϋπολογισμό 2026 από τον υπουργό Οικονομικών.

Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Αγιασμός στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Φυσικά, το πολιτικό θέμα της μέρας είναι αναμφίβολα η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα, μία εξέλιξη που «ανοίγει» τον δρόμο για τη δημιουργία νέου κόμματος ή φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε αντικείμενο κουβέντας στα «πηγαδάκια» του κοινοβουλίου –όλων των αποχρώσεων– αλλά και το καφενείο της Βουλής.

