Βουλή: Ξεκινάει σήμερα η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου της Βουλής των Ελλήνων

Θα κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026

Newsbomb

Βουλή: Ξεκινάει σήμερα η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου της Βουλής των Ελλήνων
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και με τον καθιερωμένο αγιασμό, αρχίζουν σήμερα Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, οι εργασίες της Γ' Συνόδου της Κ' Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Εισερχόμαστε δηλαδή, στο τρίτο έτος της εικοστής κοινοβουλευτικής περιόδου, που άρχισε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Στις 11:00 το πρωί, θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Στις 11:30 θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την Εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα (6 και 8) του Κανονισμού της Βουλής.

Σήμερα αναμένεται επίσης, η κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού 2026. Το προσχέδιο αυτό θα τεθεί προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών.

Οι σημαντικότερες «στιγμές» της εβδομάδας περιλαμβάνουν:

  • Τρίτη, την εισαγωγή προς επεξεργασία, στην αρμόδια επιτροπή, του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους»,
  • Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, τη συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την εξέταση πρώην επικεφαλής του οργανισμού (την Τρίτη οι κκ Γρ. Βάρρας και Γ. Αθανασάκη, την Τετάρτη οι κκ Π. Τζαβέλλας και Ζ. Βαλμάς, και την Πέμπτη οι κκ Ιω. Καϊμακάμης και Αθ. Ρέππα)
  • Τετάρτη, τη συζήτηση, στην ολομέλεια, του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τη «Σύσταση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης»
  • Πέμπτη, τη συζήτηση, στην ολομέλεια, της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Δημοσίου και των Ίδρυμα "Ωνάσης" και "Αριόνα Ελλάς"
  • Τετάρτη και Παρασκευή, τη συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου

04:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ξεκινάει σήμερα η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου της Βουλής των Ελλήνων

04:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Βενεζουέλα: Δεν κυκλοφορούν «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα

03:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – H ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

02:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου για τις δηλώσεις ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ 2025

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Ynet: Με την Γκρέτα Τούνμπεργκ οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που θα απελαθούν τη Δευτέρα από το Ισραήλ

02:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τρόμος στο Σίδνεϊ – 20 τραυματίες από πυρά ενόπλου σε πολυσύχναστο δρόμο

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Μερτς καλεί την Χαμάς να εφαρμόσει το σχέδιο Τραμπ - «Η Ρωσία πίσω από τα περιστατικά με τα drones»

01:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ανησυχία για Μουκουντί, μυϊκός ο τραυματισμός του – Τη Δευτέρα (06/10) οι εξετάσεις

01:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία «ανησυχεί» για την κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ιράν «στηρίζει κάθε πρωτοβουλία για την αυτοδιάθεση του παλαιστινιακού λαού»

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους – Μίλαν 0-0: «Κόλλησαν» στη «λευκή» ισοπαλία στο Τορίνο | Μοιραίος ο Πούλισικ

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφθασε στην Αίγυπτο - Την Τετάρτη αναμένεται ο Γουίτκοφ

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε ελαιώνα

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Μήνυμα παραμονής από Κόντη - «Η νίκη μας δίνει αέρα να δουλέψουμε για δύο εβδομάδες»

23:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τα highlights από το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και τις νίκες ΑΕΚ, Παναθηναϊκού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Δεν συλλέγουμε πτώματα ούτε παραδίδουμε όπλα - Νετανιάχου: Αν υπαναχωρήσει «θα δράσουμε»

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

23:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πέταξαν οι «δικέφαλοι» στην κορυφή, ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Γκόγκα Λεντιάν για την τραγωδία με τα δύο νεκρά παιδιά στον Άραχθο: «Πίστευα ότι θα ζήσουν» - Το τατουάζ και η συμβουλή στις οικογένειες

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας: Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

18:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από τον Νοέμβριο στις πληρωμές με IRIS – Το νέο σύστημα γίνεται υποχρεωτικό

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα – Μία σύλληψη, δείτε βίντεο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Δύο αιφνίδιοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Ανατροπή με ψυχή για τους Θεσσαλονικείς

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Συνελήφθη στη Ζάκυνθο ο βασικός ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών- Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες μέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ