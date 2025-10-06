Προϋπολογισμός 2026: Με πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,4% και ισχυρό πλεόνασμα κατατίθεται στη Βουλή

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο κατατίθεται σήμερα (06/10), φέρνει αισιόδοξα μηνύματα με ανάπτυξη, πλεόνασμα, μειωμένο πληθωρισμό, χαμηλότερη ανεργία και αύξηση επενδύσεων, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας και ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων πανελλαδικά.

Οι προβλέψεις αποτυπώνουν την προσπάθεια της οικονομίας να κινηθεί σε «τροχιά» σταθερής ανάκαμψης, συνδυάζοντας στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αυξημένη δημοσιονομική πειθαρχία.

Το προσχέδιο περιλαμβάνει το πακέτο φοροελαφρύνσεων και ενισχύσεων του διαθέσιμου εισοδήματος ύψους 1,7 δισ. ευρώ, ενώ, το οικονομικό επιτελείο αφήνει ανοιχτό0 «παράθυρο» για επιπλέον μέτρα στήριξης, αξιοποιώντας την πιθανή υπέρβαση του εφετινού πλεονάσματος, το οποίο προβλέπεται να είναι πολύ ισχυρό και μάλιστα, ίσως ξεπεράσει το 3,5%, «αγγίζοντας» ακόμη και το 4%, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN.

Οι όποιες νέες παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού κατά τη ψήφιση του προϋπολογισμού και την επικύρωση των στοιχείων της Eurostat για το 2025, χωρίς να παραβιάζεται το όριο δαπανών που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,4% για το 2026, από 2,2% εφέτος, με κινητήρια δύναμη τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση.

Οι επενδύσεις αναμένεται να σημειώσουν αλματώδη αύξηση, ύψους 10,2% από 5,7% εφέτος, ενώ, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα φτάσουν τα 17 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τη στόχευση για ενίσχυση υποδομών και παραγωγικού ιστού.

Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και με μικρή επιβράδυνση, παραμένει υψηλή στο 1,7% από 1,9% το 2025, ενώ, η δημόσια κατανάλωση θα κινηθεί πιο συγκρατημένα, στο 0,7% από 1,4%.

Στον εξωτερικό τομέα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,5%, κυρίως χάρη στην ανάκαμψη του τουρισμού και της βιομηχανίας, ενώ, οι εισαγωγές επιταχύνουν στο 4,6% από 0,9%, αντικατοπτρίζοντας τη μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί στο 2,2% από 2,6% εφέτος, με τον εναρμονισμένο δείκτη να υποχωρεί στο 2,2% από 3%, βασιζόμενος σε μέση τιμή πετρελαίου Brent τα 64 δολάρια / βαρέλι.

Στην αγορά εργασίας, η ανεργία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 7,4% σε εθνικολογιστική βάση από 7,8% εφέτος, με την ΕΛΣΤΑΤ να προβλέπει ποσοστό 8,6% από 9,1% στην έρευνα εργατικού δυναμικού.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 2,4% του ΑΕΠ, ενώ εφέτος το πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4% του ΑΕΠ. Οι πρωτογενείς δαπάνες αυξάνονται κατά 3,6%, σε απόλυτα μεγέθη περίπου 3,6 δισ. ευρώ, εντός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας.

Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, μειούμενο από 145% του ΑΕΠ το 2025 σε 140% το 2026. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ, που αφορά οφειλές από το πρώτο μνημόνιο, μειώνοντας τα υπόλοιπα των διμερών δανείων στα 21 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026 από 31,6 δισ. στις αρχές του 2025.

