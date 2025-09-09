Μητσοτάκης: Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε μισθούς - Επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία

Λίγα 24ώρα μετά την 89η ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα

Μητσοτάκης: Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε μισθούς - Επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ.

«Είχα την ευκαιρία τόσο στην ομιλία όσο και στη συνέντευξη να περιγράψω το πλαίσιο των πολύ τολμηρών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να διοχετεύσουμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με έναν πιο στοχευμένο τρόπο και να προβούμε σε μία πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με έναν σκοπό: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη η ελάφρυνση και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Κάνουμε στοχευμένη παρέμβαση στην εργασία. Είναι σημαντικό ότι όποιος είναι κάτω των 25 και εργάζεται δεν θα πληρώνει φόρο. Στους νέους από 25 έως 30 ετών πέφτει ο φορολογικός συντελεστής στο 9%. Βέβαια, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μία πρωτοβουλία που αφορά τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και την απόφασή μας να καταργηθεί εντός διετίας ο ΕΝΦΙΑ σε όλα τα ελληνικά χωριά. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και να ενθαρρύνουμε συμπολίτες μας να αφήσουν τα αστικά κέντρα και να εγκατασταθούν στην περιφέρεια».

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε και την παρέμβαση, η οποία αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. «Θέλω να θυμίσω ότι βάσει της σχετικής οδηγίας αφορά μόνο τα νησιά και είναι η ελάχιστη ανταπόδοση στους συμπολίτες μας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: «Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε δαπάνες»

«Εν κατακλείδι, είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Είναι το επιστέγασμα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής. Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα, πάντα με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες, να το επιστρέφουμε πάντα στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο. Οι συμπολίτες μας θα δουν τις αυξήσεις από τον Ιανουάριο του 2026 με την πρώτη τους μισθοδοσία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη ανακοινώσει 1,5 δισ. μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τον περασμένο Μάιο. Το Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν μόνιμη στήριξη 250 ευρώ, αλλά και όλοι οι ενοικιαστές θα δουν να τους επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο ως μέτρο στήριξης απέναντι στη στεγαστική κρίση», ανέφερε ακόμη ο πρωθυπουργός.

