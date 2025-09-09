Τι αλλάζει στις συντάξεις από το 2026 - Πότε καταργείται η προσωπική διαφορά

Το μέτρο για τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του 2026, όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Το νέο πλαίσιο θα βάλει τέλος στον μηχανισμό συμψηφισμού ανάμεσα στις ετήσιες αυξήσεις και στο ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Η νέα αλλαγή σημαίνει ότι από το νέο έτος κάθε αύξηση που θα προκύπει βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης θα καταβάλλεται σε όλους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν υφίσταται προσωπική διαφορά.

Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να διατηρούν την προσωπική διαφορά θα δουν τουλάχιστον το 50% της αύξησης να περνά άμεσα σε αυτούς, χωρίς συμψηφισμό, ενώ από το μεθεπόμενο έτος, το 2027, η προσωπική διαφορά θα πάψει να υφίσταται πλήρως και οι αυξήσεις θα αποδίδονται στο σύνολό τους.

Η ρύθμιση αφορά περίπου 671.000 από το σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από τις αναπροσαρμογές την τριετία 2023-2025.

Το σύστημα που ισχύει σήμερα

Μέχρι και σήμερα, οι αυξήσεις συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά και μόνο όταν το ποσό των αυξήσεων υπερέβαινε τη διαφορά, ερχόταν η καθαρή ενίσχυση στο εισόδημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για πολλούς συνταξιούχους η αναμονή να φτάνει σε ορίζοντα δεκαετίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η προσωπική διαφορά άγγιζε τα 300 ή 400 ευρώ.

Με το νέο πλαίσιο, οι συνταξιούχοι που έχουν μικρή προσωπική διαφορά και λάβουν αύξηση μεγαλύτερη από το υπόλοιπο ποσό θα δουν καθαρό όφελος ήδη από το ερχόμενο έτος, το 2026.

Για όσους η αύξηση είναι μικρότερη από το υπόλοιπο, προβλέπεται η καταβολή του 50% της αύξησης, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί το 2027 με την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης για το κράτος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, ενώ για το 2027 θα προστεθούν ακόμη 135 εκατ. ευρώ. Για το 2028 η επιβάρυνση υπολογίζεται σε 113 εκατ. ευρώ και για το 2029 σε περίπου 106 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν το μέγεθος μιας μεταρρύθμισης που διορθώνει μια αδικία ετών, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να απολαμβάνουν πραγματικές αυξήσεις χωρίς τον περιορισμό της προσωπικής διαφοράς.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα συνταξιούχος με σύνταξη 1.035 ευρώ και προσωπική διαφορά 32 ευρώ θα λάβει το 2026 καθαρή ενίσχυση 14 ευρώ, ώστε το συνολικό ποσό να ανέλθει στα 1.081 ευρώ, ενώ το 2027 η σύνταξή του θα φτάσει τα 1.109 ευρώ.

Αντίστοιχα, για υψηλότερες συντάξεις με μεγάλη προσωπική διαφορά, το όφελος του 2026 περιορίζεται στο ήμισυ της αύξησης, αλλά από το 2027 καταβάλλεται ολόκληρη.

