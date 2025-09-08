Προσωπική διαφορά: Καταργείται έως το 2027 - Ποιοι συνταξιούχοι κερδίζουν

«Η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί έως το 2027», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν για μια χρονιά τη μισή αύξηση που προκύπτει από τη διαφορά.

Παράδειγμα: με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό 1080 ευρώ λαμβάνει 263 ευρώ από αύξηση βάσει ΑΕΠ, 250 ευρώ από ενίσχυση Νοεμβρίου και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Αν έχει προσωπική διαφορά θα πάρει τα μισά



Σύμφωνα με τα στοιχεία, αυξήσεις από το 2026 θα έχουν περίπου 300.000 συνταξιούχοι από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δυο φάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για 671.000 συνταξιούχους.

Το 50% της προσωπικής διαφοράς θα καταργηθεί από 1/1/2026 και θα ενσωματωθεί στις συντάξεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό που θα μείνει θα ενσωματωθεί στις συντάξεις από 1/1/2027 οπότε και η προσωπική διαφορά τελειώνει οριστικά.