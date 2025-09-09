ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα μέτρα - Πόσα γλιτώνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

Αυξήσεις στα εισοδήματα που φτάνουν ακόμα και τους δύο μισθούς τον χρόνο φέρνουν σε περίπου 4 εκατ. φορολογούμενους η νέα φορολογική κλίμακα και τα αφορολόγητα όρια που θα ισχύσουν από το 2026.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ τον Ιανουάριο θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου, με τους πιο κερδισμένους να είναι όσοι έχουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα, οι φορολογούμενοι με παιδιά καθώς και οι νέοι έως 30 ετών.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα πρέπει να περιμένουν έως το 2027 για να διαπιστώσουν το φορολογικό όφελος με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Στους κερδισμένους περιλαμβάνονται ακόμη 151.422 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με τις αυξήσεις που θα λάβουν από τον Οκτώβριο, 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια με την προσθήκη ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% στο κλιμάκιο από 12.000 έως 24.000 ευρώ, 477.000 φορολογούμενοι που πιάνονταν στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας σε 12.720 μικρούς οικισμούς με την κατάργηση σε δύο φάσεις του ΕΝΦΙΑ, οι κάτοικοι ακριτικών νησιών με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους με τη μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ (ο κανονικός συντελεστής 24% μειώνεται σε 17% και ο χαμηλός συντελεστής 13% μειώνεται στο 9%).

Ποιοι κερδίζουν από τα μέτρα της ΔΕΘ

Μεταξύ των βασικών ωφελούμενων συγκαταλέγονται οι νέοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με παιδιά, καθώς και μισθωτοί και συνταξιούχοι με μεσαία εισοδήματα. Ιδιαίτερη ανακούφιση θα δουν οι νέοι κάτω των 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, για τους οποίους ο φόρος μηδενίζεται. Οι ηλικίες 26 έως 30 ετών θα έχουν σημαντικές μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών τους.

Οι οικογένειες με παιδιά επωφελούνται από την αύξηση του έμμεσου αφορολογήτου, με χαμηλότερους συντελεστές για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Παράλληλα, οι υψηλόμισθοι με εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ θα δουν μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτα ποσά, προσφέροντας ουσιαστική ελάφρυνση σε ευρώ.

Στους κερδισμένους συγκαταλέγονται επίσης οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με μεσαία εισοδήματα, που θα δουν αύξηση των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς.

Ποιοι χάνουν από τα μέτρα της ΔΕΘ

Οι χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς και οι συνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές κάτω των 800 ευρώ, δεν θα έχουν ουσιαστικό όφελος, δεδομένου ότι βρίσκονται ήδη εντός του αφορολογήτου ορίου. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες ακινήτων με εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ ετησίως δεν θα δουν μείωση φόρου.

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά, οι φετινές εξαγγελίες δεν περιλαμβάνουν μέτρα για μείωση των τιμών, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μια γενικευμένη μείωση ΦΠΑ δεν θα οδηγούσε σε πραγματική αποκλιμάκωση.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες παραμένουν επίσης μεταξύ των μεγάλων χαμένων, με τη μόνη παρέμβαση να περιορίζεται στη διεύρυνση των κριτηρίων για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Οι επτά γενικές παρεμβάσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες

Γενικές παρεμβάσεις

1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, και συνεχίζει να μειώνεται αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

4. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

6. Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

7. Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.