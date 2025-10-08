Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση σ' αυτή τη Βουλή»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «αλλάζει ήδη τα πάντα», επισήμανε ο πρωθυπουργός και κατά τον χαιρετισμό του στη βιβλιοπαρουσίαση του Ευριπίδη Στυλιανίδη και εξήγησε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την AI

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση σ' αυτή τη Βουλή»

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Αν. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου", παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ωδείο Αθηνών

Όλα τα βλέμματα της πολιτικής σκηνής ήταν στραμμένα σήμερα το απόγευμα στο Ωδείο Αθηνών, όπου αναμενόταν ένα σπάνιο «πολιτικό τετ-α-τετ» στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Στην εκδήλωση ήταν προγραμματισμένο να παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Λίγη όμως ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Σαμαράς γνωστοποίησε μέσω των συνεργατών του την απουσία του.

Ο πρωθυπουργός κατά τον χαιρετισμό του στη βιβλιοπαρουσίαση ανέφερε πως σε μια εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δεν "θα αλλάξει" αλλά "ήδη αλλάζει τα πάντα", η νέα εκδοτική πρωτοβουλία του Ευριπίδη Στυλιανίδη έρχεται να ρίξει φως στις κρίσιμες προκλήσεις. Ο τόμος, ο οποίος συγκεντρώνει σημαντικές συλλογικές προσπάθειες, αντιμετωπίζει την AI όχι απλώς ως ένα θαυμαστό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας, αλλά ως μια τεχνολογική επανάσταση με ριζικά διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Κυριάκος Μητσοτάκης - Ευριπίδης Στυλιανίδης

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Σεβασμιώτατε, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Ευριπίδη, θερμά συγχαρητήρια γι’ αυτή την πολύ σημαντική εκδοτική πρωτοβουλία.

Και αν κρίνω από την εντυπωσιακή προσέλευση, ίσως πρέπει να σκέφτεσαι να αναλαμβάνεις πιο συχνά άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί πράγματι το βιβλίο, τον τόμο μάλιστα, τον οποίο είχες την καλοσύνη να επιμεληθείς, είχαμε την ευκαιρία να τον συζητήσουμε πριν από κάποιες μέρες στο γραφείο. Είναι μια πολύ σημαντική συλλογική προσπάθεια, η οποία αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα γύρω από μια τεχνολογική επανάσταση η οποία πράγματι όχι θα αλλάξει, αλλάζει ήδη τα πάντα στη ζωή μας.

Τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις: είναι πολύ πιθανόν η τεχνητή νοημοσύνη να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ’ όλες τις προηγούμενες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την εξετάσουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος των πιθανών επιπτώσεών της στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ένα θαυμαστό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας, για τον τρόπο με τον οποίο τα νέα παιδιά μας θα προσεγγίζουν την εκπαίδευση και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θίγονται στον σημαντικό τόμο τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα.

Δεύτερη σύντομη επισήμανση: η χώρα μας έχει ήδη μια συγκροτημένη και πολύ καλά δομημένη στρατηγική γύρω από τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δίνει έμφαση στις σημαντικές ψηφιακές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τις οποίες μπορούμε πια και δημιουργούμε στη χώρα μας, με σημαντική ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Δεν αναφέρομαι μόνο στα data centers τα οποία ήδη κατασκευάζονται, αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ήδη μία από τις επτά χώρες οι οποίες επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία των λεγόμενων «ΑΙ Factories», δηλαδή δομών ψηφιακών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Έχουμε ήδη εντοπίσει πεδία πολιτικής, όπως η πολιτική προστασία, η υγεία, η εθνική άμυνα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Και φιλοδοξούμε, επίσης, στο κανονιστικό πλαίσιο να είμαστε στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Ώστε από τη μία να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στα πεδία εκείνα που έχει θετική προστιθέμενη αξία και από την άλλη να μπορούμε, με σωστό και λελογισμένο τρόπο, να ελέγχουμε την ανάπτυξή της σε εκείνα τα πεδία όπου γεννιούνται εύλογα ερωτήματα ως προς τις αρνητικές της επιπτώσεις.

Αναφέρω ενδεικτικά τα ζητήματα του εθισμού των νέων, των παιδιών μας, στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Φαντάζομαι ότι κανείς μας δεν θέλει να φτάσει στο σημείο τα παιδιά μας να αισθάνονται ότι συνομιλούν με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να το θεωρούν φίλο τους, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Τις επιπτώσεις -τις ανέφερε ο κ. Πρόεδρος της Βουλής- στην ποιότητα της δημοκρατίας μας, τα deep fakes τα οποία είναι ήδη εδώ και θα επηρεάσουν τις εκλογικές μας αναμετρήσεις και πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις ως προς την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας.

Και, βέβαια, να κάνω και μία τρίτη επισήμανση που σχετίζεται άμεσα και με το επιστημονικό ενδιαφέρον του Ευριπίδη αλλά και με πολλά από τα κεφάλαια τα οποία έχουν γραφτεί σε αυτόν τον τόμο: τεχνητή νοημοσύνη και Συνταγματική Αναθεώρηση. Μία διαδικασία η οποία θα εκκινήσει εντός αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου. Είναι δεδομένο ότι η όποια διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ίδια την πολιτική και πολιτειακή μας οργάνωση.

Σε αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα το βιβλίο προσφέρει εξαιρετικά χρήσιμες απαντήσεις. Σταματώ εδώ, γιατί μπήκα λίγο «εμβόλιμος» στην παρουσίαση. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια και αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις που θα ακολουθήσουν».

