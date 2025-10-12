Γκρεμίζονται οι γέφυρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τη συνέντευξη;

Τα κρίσιμα σημεία και οι ερμηνείες μιας συνέντευξης που έβαλε «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό

Αντώνης Ρηγόπουλος

Γκρεμίζονται οι γέφυρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τη συνέντευξη;

Ο Αλέξης Τσίπρας

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας στη δήλωση παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα να επέλεξε να μη διαρρήξει βίαια τους δεσμούς του με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και να υποσχέθηκε ότι με τους παλιούς του συντρόφους ίσως και να συνταξιδέψουν ξανά «σε πιο όμορφες θάλασσες», ωστόσο στη χθεσινή συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών φαίνεται ότι παίρνει μια πιο επιθετική γραμμή.

Ανοίγει «μέτωπο» με τον ΣΥΡΙΖΑ;

Η φράση του ότι η προοδευτική αντιπολίτευση «δείχνει συμφιλιωμένη με τη σημερινή σήψη και δεν διακινδυνεύει υπερβάσεις», αποτελεί μια ιδιαίτερα βαριά κατηγορία, η οποία απευθύνεται πρώτα και κύρια στον ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον ήταν η απάντησή του στο σχόλιο ότι ο ίδιος δήλωσε πως ασφυκτιούσε στη Βουλή και στη ερώτημα αν υπάρχουν περιθώρια για την προοδευτική αντιπολίτευση να ασκεί τον ρόλο και τα καθήκοντά της.

Στη συνέντευξη, κυρίαρχο ρόλο παίζει το ρητορικό σχήμα περί «παλιού» και «νέου». Ο κ. Τσίπρας κάνει λόγο για την ανάγκη μιας «μεγάλης, τολμηρής, αποφασιστικής ανανέωσης στις πρακτικές, τη γλώσσα, το ύφος, το ήθος, αλλά και τα πρόσωπα», και μιας «"εισβολής" νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική». Το σχήμα αυτό κορυφώνεται στη φράση ότι «με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή και απλώς θα διαιωνίζονται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία». Μάλιστα, σημειώνει ότι η ανάγκη ανανέωσης αφορά μεν όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά ότι εκείνος μιλάει «κυρίως για την Αριστερά, την προοδευτική παράταξη».

Όλα αυτά όμως, ηχούν ως καμπανάκι ότι η πόρτα του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι κλειστή για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, είτε μεμονωμένα, είτε εντός των κομμάτων τους με την προοπτική μιας μεγάλης προοδευτικής συμμαχίας. Πάντως, δίνοντας μια πρώτη απάντηση στη φράση περί διαβατηρίων, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης, είπε μιλώντας στο Action24, ότι «όταν μιλάμε για διαβατήρια, προϋποθέτει ότι υπάρχουν σύνορα. Εγώ θεωρώ ότι στον προοδευτικό χώρο δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα, πρέπει να τα γκρεμίσουμε και να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν». Μάλιστα, μιλώντας για το δίπολο παλιού και νέου, ο κ. Καλπάκης τόνισε: «Βεβαίως χρειάζεται ανανέωση, αλλά αν την πολιτική συζήτηση τη μονοπωλήσει ένα δίλημμα "νέο και παλιό", τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέους Κασσελάκηδες», αναφερόμενος προφανώς στην επιμονή του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη να αυτοπροβάλλεται ως το νέο στην πολιτική που ήρθε να διώξει καθετί το παλιό.

«Πράγματι χρειάζεται ανανέωση στο πολιτικό σκηνικό, χρειάζεται όμως και πολιτικό πρόγραμμα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση», κατέληξε ο Στέργιος Καλπάκης.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας ρίχνει το «γάντι» στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να επιληφθεί του θέματος της οργανικής του σχέσης με το κόμμα, καθώς παρά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, ακόμη δεν έχει αποχωρήσει τυπικά από μέλος του κόμματος. Σε ερώτηση αν θα παραιτηθεί και από μέλος του κόμματος και με ποιον τρόπο δεν θα είναι ανταγωνιστικό προς τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θα ετοιμάσει, ο κ. Τσίπρας είπε αρχικά: «Η δήλωσή μου είναι νομίζω σαφής. Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει». Σε σχέση λοιπόν με την κομματική του ιδιότητα, φαίνεται ότι κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στην πολιτικά δύσκολη θέση να διαγράψει τον πρώην πρόεδρό του, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι η σχέση του με το κόμμα έχει κλείσει. Ταυτόχρονα, απαντώντας στην ίδια ερώτηση, ο κ. Τσίπρας λέει επίσης πως η απόφασή του να μην είναι πια βουλευτής «είναι απόφαση υπέρβασης και όχι ανταγωνισμού».

Η αιχμή για τη Νέα Αριστερά

Στη συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει και μια ευθεία αιχμή στα στελέχη της Νέας Αριστεράς, η οποία από χθες δεν περνά καθόλου απαρατήρητη και γίνεται αντικείμενο έντονου σχολιασμού.

Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για κόμματα ΙΧ (εννοώντας προφανώς τα κόμματα των Ζωής Κωνσταντοπούλου, Γιάνη Βαρουφάκη και Στέφανου Κασσελάκη), αλλά μίλησε και για κόμματα «που γεννήθηκαν με τον εμβρυουλκό της διάσπασης -και την ιδιοποίηση βουλευτικών εδρών, που καλά κρατεί».

Η τελευταία αυτή φράση μοιάζει να αποτελεί ευθεία αιχμή προς τη Νέα Αριστερά, γεγονός που δείχνει ότι οι όποιες προσπάθειες δημιουργίας γεφυρών ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και το κόμμα που σε μεγάλο βαθμό στελεχώνεται από πρώην υπουργούς της κυβέρνησής του, πέφτουν στο κενό.

Το επιχείρημα των παράλληλων δρόμων

Ένα από τα συμπεράσματα της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι η οπτική που προέβαλαν αρκετές πλευρές μετά την παραίτησή του περί «παράλληλων δρόμων» ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα που κοινό στόχο έχουν την ενότητα της προοδευτικής παράταξης και την ανατροπή της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, πλέον αδυνατίζει σημαντικά.

Άλλωστε, η φράση του ότι η προοδευτική αντιπολίτευση «δείχνει συμφιλιωμένη με τη σημερινή σήψη», δύσκολα μπορεί να σημαίνει ότι μελλοντικά θα κινηθεί παράλληλα μαζί της για την ανατροπή της πολιτικής κυριαρχίας της ΝΔ.

Με τη συνέντευξη, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να ρίχνει «πόρτα» σε όσους με δηλώσεις τους προετοίμαζαν τη μεταπήδησή τους, ενώ ταυτόχρονα δείχνει να μη «συγχωρεί» όσους μείωσαν την κοινοβουλευτική ισχύ του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρησή του από την προεδρία του κόμματος.

Φυσικά, όλες αυτές οι ερμηνείες των λεγομένων της συνέντευξης φαίνεται ότι θα αποκρυσταλλωθούν όταν δημοσιευτεί το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

