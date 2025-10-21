Μπακογιάννη για Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ»

Η Ντόρα Μπακογιάννη, εν όψει της ψήφισης της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ανέφερε πως «αυτό το μνημείο είναι για τους πεσόντες. Ο κ. Δούκας έκανε μνημείο για τα Τέμπη. Άρα υπάρχει μνημείο που μπορεί κάποιος να πηγαίνει», μιλώντας σήμερα (21/10) στο OPEN.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την άποψη ότι «υπάρχει, όμως, μία διαφορά. Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μία πράξη που τη νιώθουμε όλοι. Το να έχω, ωστόσο, μία εικόνα με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, με δεν ξέρω τι άλλο γύρω – γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα».

«Με ενοχλεί ο συμβολισμός, όχι της τιμής στους νεκρούς. Ο χώρος. Μπορείς να έχεις 100 πλατείες στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι», προσέθεσε.

Σύμφωνα με τη βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, «αυτή η ιστορία εργαλειοποιήθηκε κομματικά, εργαλειοποιήθηκε ο πόνος τους».

