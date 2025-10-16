Βενιζέλος για τους θεσμούς: Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη

Βολές κατά πάντων εξαπέλυσε πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.



Ο κ. Βενιζέλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και συνολικά στο πολιτικό σύστημα, τονίζοντας ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη».



Όπως είπε, η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών «δεν αφορά μόνο την οικονομία ή τη διαχείριση της εξουσίας, αλλά τη λειτουργία των θεσμών, των αξιών και της δημοκρατίας» και έκανε λόγο για θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο, ενώ επέκρινε την κυβέρνηση επειδή όπως είπε, παρά τη δημοσιονομική ασφάλεια «η Ελλάδα παραμένει μια χώρα μη παραγωγική και μη ανταγωνιστική».



Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές».



«Η Ελλάδα δεν έχει μόνο πολιτικά ή οικονομικά προβλήματα. Έχει πρόβλημα νοήματος, συνοχής και θεσμικής πίστης. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο όλων», κατέληξε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του λόγου του για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να φιλοδοξεί, να ελπίζει και –ενδεχομένως– να φαντασιώνεται», είπε χαρακτηριστικά.



Σε ό,τι αφορά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία θα συζητηθούν σήμερα στη Βουλή, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την κύρια απουσία συναίνεσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής». Παράλληλα, αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον σημείωσε ότι «ζούμε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν πλέον κοινοί κανόνες, ούτε σταθερά πρωτόκολλα. Όλα ρευστοποιούνται – οι ισορροπίες, οι αξίες, οι θεσμοί», σημείωσε, εκτιμώντας ότι προς το παρόν «κερδισμένοι εμφανίζονται οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ».