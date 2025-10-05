Βενιζέλος: Ο Κασιμάτης υπήρξε ένα σημαντικό κεφάλαιο της Ιστορίας του Συνταγματικού Δικαίου

Με σεβασμό, «όπως του αρμόζει», αποχαιρετά τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαπρεπή συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (5/10), σε ηλικία 93 ετών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Ο Γιώργος Κασιμάτης υπήρξε ένα σημαντικό κεφάλαιο της Ιστορίας του Συνταγματικού Δικαίου, της μεταπολιτευτικής κυρίως περιόδου παρότι ήταν ενεργός και πριν από το 1974. Διέθετε σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική πτυχή του εαυτού του ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Η ιδιότητα του νομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου την περίοδο 1981-1988 τον έφερε αντιμέτωπο με τις επιστημονικές και πολιτικές προκλήσεις των θεσμικών μεταρρυθμίσεων αλλά και των συγκρούσεων της δεκαετίας του 1980, από την αναθεώρηση του 1986 έως την περιδίνηση της περιόδου 1988-1990. Έδινε μάχες με πάθος και αναλάμβανε κόστος για τις απόψεις του, νομικές και πολιτικές. Τα τελευταία σαράντα πέντε χρόνια βρεθήκαμε να συμφωνούμε αλλά και να διαφωνούμε, ενίοτε έντονα. Ήταν όμως πάντα ένας καθηγητής της παλιότερης γενιάς που σεβόταν τις προϋποθέσεις του επιστημονικού διαλόγου και της συνύπαρξης εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας» αναφέρει ο κ. Βενιζέλος σε ανάρτησή του.

Καταλήγει την ανάρτησή του λέγοντας πως τώρα ο Γιώργος Κασιμάτης βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα.