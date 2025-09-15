Βενιζέλος για Novartis: Με μεγάλη καθυστέρηση η καταδίκη των κουκουλοφόρων

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος προέβη σε σύντομη δήλωση για την υπόθεση Novartis

Με μεγάλη καθυστέρηση ήρθε η καταδίκη των μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, καταγγέλλει ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, τονίζοντας πως «τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει».

Ο πρώην υπουργός προέβη στη σύντομη δήλωση μετά τη σημερινή καταδίκη των δύο μαρτύρων της υπόθεσης, που κρίθηκαν ένοχοι για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση» ανέφερε στη δήλωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος και συνεχίζει: «Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου».

Νωρίτερα, με δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε ζητήσει η Δικαιοσύνη «πρέπει να φτάσει και στην αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και οργάνωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Novartis».

Υπενθυμίζεται ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη, με τριετή αναστολή για την υπόθεση Novartis. Σύμφωνα με την απόφαση, οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση: Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης καταδικάστηκε για τις καταθέσεις που έδωσε σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ απαλλάχθηκε για τις αναφορές του σε άλλα πρόσωπα.

Το δικαστήριο αναγνώρισε σε αμφότερους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, απορρίπτοντας ωστόσο το αίτημα των συνηγόρων τους να αναγνωριστεί και η περίσταση των μη ταπεινών αιτίων.

