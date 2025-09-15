Αντώνης Σαμαράς για Novartis: Ζητώ την αποκάλυψη όσων κατασκεύασαν τη σκευωρία!

Ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση», τόνισε πως «η υπόθεση αυτή απαιτεί όχι απλώς την εφαρμογή του νόμου, αλλά την απονομή Δικαιοσύνης».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «η Δικαιοσύνη δεν σταματά στην τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά πρέπει να φτάσει και στην αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και οργάνωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Novartis».

Όπως είπε, όλα αυτά αφορούν «τη Δημοκρατία και την Αλήθεια». Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών και η Μαρία Μαραγγέλη σε 33 μήνες, με το δικαστήριο να δίνει και στους δύο τριετή αναστολή στην έφεση.