Υπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 μηνών στην Μαραγγέλη

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη, με τριετή αναστολή για την υπόθεση της Novartis.

Το δικαστήριο αναγνώρισε σε αμφότερους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, απορρίπτοντας ωστόσο το αίτημα των συνηγόρων τους να αναγνωριστεί και η περίσταση των μη ταπεινών αιτίων.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου σε κάθε κατηγορούμενο. Για τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη σημείωσε ότι, σε αντίθεση με τη συγκατηγορούμενή του που δεν εμφανίστηκε σε καμία συνεδρίαση, εκείνος παρέστη σε όλη τη διαδικασία με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια. Όπως τόνισε, η αναγνώριση του ελαφρυντικού των μη ταπεινών αιτίων δεν συνάδει με την ενοχή του για ψευδή κατάθεση, όμως ο πρότερος σύννομος βίος του, το λευκό ποινικό μητρώο και η συμπεριφορά του στο δικαστήριο δικαιολογούν τη χορήγησή του.

Για τη Μαρία Μαραγγέλη, η εισαγγελέας επεσήμανε ότι, αν και δεν βίωσε την πίεση της πολύμηνης δίκης λόγω της απουσίας της από το εδώλιο, εμφανίστηκε για να απολογηθεί. Παρά το ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα στοιχεία για την προσωπική της ζωή, ζήτησε να αναγνωριστεί και σε εκείνη το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

