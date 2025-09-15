Υπόθεση Novartis: Ένοχοι Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδης

Ένοχοι για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης καταδικάστηκε για τις καταθέσεις που έδωσε σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ απαλλάχθηκε για τις αναφορές του σε άλλα πρόσωπα.

Η Μαρία Μαραγγέλη, πρώην γραμματέας του Κωνσταντίνου Φρουζή, κρίθηκε ένοχη για ψευδείς καταθέσεις σχετικά με πέντε πολιτικά πρόσωπα: τους Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά. Αντίθετα, το δικαστήριο την απάλλαξε για όσα είχε καταθέσει σχετικά με τους Βασιλική Κατραβά, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Σταυρούλα Νικολοπούλου και Νίκο Μανιαδάκη.

Αυτήν τη στιγμή, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο καταδικασθέντων ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων.