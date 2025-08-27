Εισαγγελέας στη δίκη Novartis: Ένοχοι για ψευδή κατάθεση Δεσταμπασίδης και Μαραγγέλη

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, που κατέθεταν με τις κωδικές ονομασίες «Αικατερίνη Κελέση» (κατά κόσμον Μαρία Μαραγγέλη) και «Μάξιμος Σαράφης» (Φιλιστωρ Δεστεμπασίδης), πρότεινε η εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Ειρήνη Πελεκάνου.

Η πρότασή της αφορά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης σε βάρος πολιτικών και άλλων προσώπων, ενώ για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης εισηγήθηκε την απαλλαγή τους.

Η εισαγγελέας τόνισε πως δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, αφού δεν υπήρξε ευθεία καταγγελία εκ μέρους των κατηγορουμένων. «Η κατηγορία για ψευδή καταμήνυση προστέθηκε αυτεπάγγελτα από την εισαγγελία, χωρίς να προκύπτει πρόθεση από μέρους τους. Ως εκ τούτου πρέπει να κηρυχθούν αθώοι ως προς αυτό το σκέλος».

Αντιθέτως, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, η κυρία Πελεκάνου εισηγήθηκε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων, επισημαίνοντας τη διαφορετική βαρύτητα που έχουν οι καταθέσεις τους. Ειδικότερα:

• Για τη Μαρία Μαραγγέλη («Αικ. Κελέση»): προτάθηκε να κηρυχθεί ένοχη για ψευδείς καταθέσεις που αφορούσαν τους Αντώνη Σαμαρά, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου, Δημήτρη Αβραμόπουλο και Νίκο Μανιαδάκη. Η εισαγγελέας τόνισε ότι η κατηγορούμενη παρουσίασε όσα κατέθεσε ως βέβαια πραγματικά περιστατικά, χωρίς να τα αποδίδει σε τρίτους, στοιχείο που καταδεικνύει δόλο.

• Για τον Φιλιστωρ Δεστεμπασίδη («Μάξιμος Σαράφης»): εισηγήθηκε την ενοχή του για μέρος των καταθέσεων που αφορούσαν τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Γιάννη Στουρνάρα, τη Λίνα Νικολοπούλου και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ωστόσο, η εισαγγελέας διευκρίνισε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεών του εκείνος δεν ισχυρίστηκε προσωπική γνώση αλλά απέδωσε όσα έλεγε στον τότε ισχυρό άνδρα της Novartis, Κωνσταντίνο Φρουζή, λειτουργώντας ως «μεταφορέας πληροφοριών» και όχι ως αυτόπτης μάρτυρας.

Οι αναφορές της εισαγγελέως ανά πρόσωπο

• Αντώνης Σαμαράς: Η Μαραγγέλη ισχυρίστηκε ότι η Novartis εξασφάλισε την εύνοια του πρώην πρωθυπουργού και ότι ο Φρουζής μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου με βαλίτσα γεμάτη χρήματα. Η εισαγγελέας επεσήμανε ότι «στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης, παρά μόνο για αρχηγούς κρατών», χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς δημιουργία εντυπώσεων. Τόνισε επίσης ότι τραπεζικοί έλεγχοι δεν έδειξαν εμπλοκή του κ. Σαμαρά.

• Ανδρέας Λοβέρδος: Η Μαραγγέλη μίλησε με βεβαιότητα για χρηματισμό, χωρίς να το αποδώσει στον Φρουζή. Η εισαγγελέας σημείωσε ότι παρουσίασε «ως δεδομένα περιστατικά που ουδέποτε επιβεβαιώθηκαν» και ότι οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν τίποτα μεμπτό.

• Μάριος Σαλμάς: Κατά την εισαγγελέα, οι αποφάσεις επί υπουργίας του δεν ευνόησαν καμία φαρμακευτική, άρα «η πιθανότητα να εξυπηρέτησε τα συμφέροντα της Novartis είναι μηδενική».

• Άδωνις Γεωργιάδης: Η Μαραγγέλη κατέθεσε ότι παρέλαβε βαλιτσάκι με 2 εκατ. ευρώ και ότι υπήρξαν τρεις παραδόσεις χρημάτων μπροστά της. Αν και υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις στους λογαριασμούς, δεν προέκυψε τίποτα αξιόποινο. Ο Δεστεμπασίδης από την πλευρά του υπερέβη τα όρια, μιλώντας για «ξέπλυμα χρημάτων» μέσω εικονικών εσόδων από τηλεπωλήσεις.

• Γιάννης Στουρνάρας και Λίνα Νικολοπούλου: Η Μαραγγέλη υποστήριξε ότι ο πρώην διοικητής της ΤτΕ χρηματίστηκε και ότι τα χρήματα ξεπλύθηκαν μέσω της εταιρείας της συζύγου του. Η εισαγγελέας σημείωσε ότι οι λογαριασμοί τους ελέγχθηκαν 11 φορές χωρίς να βρεθεί τίποτα. Για τον Δεστεμπασίδη, επεσήμανε ότι, επειδή ο ίδιος δραστηριοποιούνταν στον χώρο των συνεδρίων, όφειλε να γνωρίζει τις πραγματικές διαδικασίες και δεν μπορούσε να ισχυρίζεται ότι παραπλανήθηκε.

• Δημήτρης Αβραμόπουλος: Η Μαραγγέλη κατέθεσε με βεβαιότητα για καταβολή 200.000 ευρώ, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε από τους ελέγχους. Ο Δεστεμπασίδης, κατά την εισαγγελέα, παρουσίασε ψευδώς ότι ο Αβραμόπουλος είχε αρμοδιότητες για αποφάσεις σχετικές με την πανδημία, ενώ στην πραγματικότητα τέτοιες εξουσίες δεν συγκεντρώνονταν στο πρόσωπο του υπουργού Υγείας.

-Δεστεμπασίδης για Αδωνι Γεωργιάδη

«Εξήγαγε συμπέρασμα και έκανε λόγο για ξέπλυμα χρημάτων. Λέει πως γνώριζε τα έσοδα Γεωργιάδη και δε θα μπορούσαν να στηριχτούν οι κινήσεις του σε αυτά και συμπέρανε ότι ξεπλένει χρήματα. Παρουσίασε ως δεδομένο ότι τα έσοδα των τηλεπωλήσεων είναι εικονικά και προέρχονται από ξέπλυμα».

-Δεστεμπασίδης για Δημήτρη Αβραμόπουλο

«Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης και να γίνει στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται από εμένα με δυσπιστία. Είναι σε θέση ο Δεστεμπασίδης να γνωρίζει την ανακρίβεια των λεγόμενων του. Τέλεσε το αδίκημα, στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση»

-Δεστεμπασίδης για Γιάννη Στουρνάρα και Λίνα Νικολοπούλου

«Οι ισχυρισμοί του αποδίδονται στον Φρουζή, αλλά υπάρχει διαφορά, καθώς τα θέματα της διοργάνωσης συνεδρίων εμπίπτουν στον επαγγελματικό τομέα του, άρα ότι και να έλεγε ο Φρουζής, ο Δεστεμπασίδης έπρεπε να ξέρει πως διοργανώνονται τα συνέδρια. Δεν μπορούσε να παραπλανηθεί».

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, ενώ η τελική απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τον Σεπτέμβριο.