Μητσοτάκης: Δεν θα έχουμε πρόωρες εκλογές - Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου

Απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ερώτημα του Άρη Πορτοσάλτε αν θα προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε κοφτά και κατηγορηματικά «όχι».

«Δεν θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο αλλά δεν κάνω και πίσω μπροστά σε επιλογές, για τις οποίες μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός. Δεν κάνω ποτέ πίσω, αν κάνω κάποιο λάθος θα το αναγνωρίσω και ακούω πάντα με προσοχή τους πολιτικούς μου αντιπάλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ακόμη, συμπλήρωσε πως δεν θα κάνει συζητήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου. «Στις εκλογές του 2023 περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών. Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου».

«Έχει κανένα πρόβλημα η κυβέρνηση να κυβερνήσει ή να περάσει κάποιο νομοσχέδιο; Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία σενάριο διπλών εκλογών», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας: «Είμαστε μπροστά με υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα».

