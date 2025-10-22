Άγνωστος Στρατιώτης: Τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας βλέπουν στην κυβέρνηση

Ολομέτωπη επίθεση στην αντεπίθεση εξαπέλυσε χθες από τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Κώστας Τσιτούνας

Άγνωστος Στρατιώτης: Τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας βλέπουν στην κυβέρνηση

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής

Eurokinissi
Αποτιμώντας τη χθεσινή παρουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή από το Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ομιλία, αξιακή, με την οποία επανέφερε την ιερότητα και τον πρέποντα σεβασμό στο χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Μια ομιλία ενωτική, καθώς απευθύνθηκε προς όλους τους πολίτες, απέναντι στη διχαστική ρητορική των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Για αυτό και χαρακτήρισε την τροπολογία ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας.

Το βασικό μήνυμα του πρωθυπουργού ήταν ότι: πρόκειται για ιερό χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο – αλλά είναι τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα.

«Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες

Ιστορικός χώρος που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο λόγο που το Ιερό Μνημείο μετατράπηκε σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης που δεν είναι άλλος από το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων που υπήρχε.

Για αυτό και η κυβέρνηση, όπως είπε, αποφάσισε ο χώρος να περάσει στο ΥΕΘΑ όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξή του – και η Αστυνομία για προστασία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε και στους συγγενείς των θυμάτων: «κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας – οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά - η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης - τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν;

Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης», φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την κυρία Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προς διάφορες ομάδες ξεκαθάρισε πως οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο.

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε και στον Κυριάκο Βελόπουλο ο οποίος απουσίαζε από την ολομέλεια λέγοντας:

«Οι οπαδοί των ξυλολίων θέλουν να αναστήσουν τις θεωρίες τους – θεωρούν ιδιοκτησία τους τον δημόσιο χώρο - ας αφουγκραστούν τους χιλιάδες Έλληνες, είπε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «ακατανόητη η γραμμή του ΠΑΣΟΚ – αναθεωρείστε τη θέση σας και συνταχθείτε με την πλειονότητα των πολιτών».

Σχετικά τώρα με τις αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που βλέπουν αποστάσεις και κόντρες εντός της κυβέρνησης, από το Μέγαρο Μαξίμου υπενθυμίζουν ότι έχουμε από τη μια τη ΝΔ που κατέβηκε στη Βουλή συγκροτημένα με 7 συναρμόδια υπουργεία (Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) να δείχνουν εμπράκτως τη στάση τους συνυπογράφοντας την σχετική τροπολογία.

«Και από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδίδονται σε μια τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας, όταν ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε ενωτικά και επανέφερε την έννοια της ιερότητας και του σεβασμού στον χώρο.

Στην κυβέρνηση επισημαίνουμε την ουσία της τοποθέτησης του πρωθυπουργού και τις απαντήσεις που έδωσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Επιμένουν μάλιστα ότι από τη στιγμή, που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή τους.

«Αυτό που απασχολεί πραγματικά την κοινωνία είναι η στάση κάθε κόμματος ξεχωριστά, πάνω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το ιερό μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;» υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη.

