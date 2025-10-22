Τις διαστάσεις της συζήτησης σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπουργού Άμυνας. Ο κ. Δένδιας μαζί με τους άλλους υπουργούς συνυπέγραψαν την τροπολογία. Δεν ήταν εκεί, αλλά δεν ήταν και οι υπόλοιποι, αλλά δεν είδα να ασχολείται κανείς, αλλά αρέσει σε κύκλους αυτή η παραφιλολογία», είπε μιλώντας στο OPEN σχετικά με την στάση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

«Η συζήτηση έχει αξία σε δύο διαστάσεις. Πόσα κόμματα θα στηρίξουν μια πρωτοβουλία που αποτίει φόρο τιμής και προστατεύει το μνημείο των νεκρών. Και το δεύτερο πώς οι αρχές που έχουν την ευθύνη θα περιφρουρήσουν την εφαρμογή της ρύθμισης. Όλη η παραπολιτική συζήτηση αδικεί την ιερότητα του χώρου και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ένας πολίτης που θέλει να μην βεβηλώνεται το μνημείο δεν σημαίνει ότι δεν σέβεται τον πόνο» , είπε και πρόσθεσε: «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες».

Σημείωσε επίσης ότι κανείς δεν είπε ότι ο στρατός θα υποκαταστήσει το ρόλο της Αστυνομίας και για την στάση των κομμάτων αναφορικά με την τροπολογία απάντησε: «Θα μετρηθούν όλα τα κόμματα αν θα πάνε με το υγιές κομμάτι της κοινωνίας ή με αυτούς που δεν σέβονται».

Στο ερώτημα «Γιατί δεν το κάνατε μέχρι τώρα;» ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Η κοινωνία είναι “στο και αργήσατε” και αποδεχόμαστε την ευθύνη».

Επίσης αναφέρθηκε σε «δήθεν ευαίσθητους που ψάχνουν ποια τραγωδία τους βολεύει για να έρθουν δίπλα σε τραγικές φιγούρες και να επιβιώσουν πολιτικά, θρέφονται από τις τραγωδίες, διαλέγουν αμάχους, εμείς δεν διαλέγουμε συγγενείς νεκρών».

«Η τροπολογία χρειάζεται για να μην γίνεται οποιαδήποτε πολιτική διαδήλωση και βεβήλωση στο σημείο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Όποιος δεν σεβαστεί κάποιο νόμο του κράτους, η Αστυνομία έχει τον τρόπο και τον επαγγελματισμό να επεμβαίνει λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές περιστάσεις. Από τη στιγμή ψήφισης τροπολογίας δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση άσχετη με τον σκοπό. Και καμία βεβήλωση. Τα υπηρεσιακά θα τα λύσουν τα υπουργεία. Το πιο κρίσιμο είναι αυτό που έχει αναλάβει η Αστυνομία».

