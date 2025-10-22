Σήμερα η ψηφοφορία για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη μετά τη θυελλώδη ολοήμερη συνεδρίαση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Μία ολόκληρη ημέρα δεν ήταν τελικά αρκετή ώστε να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία το νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών που περιελάμβανε και την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η θυελλώδης συνεδρίαση θα συνεχιστεί σήμερα, με τις τελευταίες ομιλίες των βουλευτών και την ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου, ωστόσο η συζήτηση που εξελίχθηκε πρακτικά σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, παρήγαγε από μόνη της ειδήσεις.

Αρχικά, για μία ακόμη φορά παρατηρήθηκε η κοινή στάση τεσσάρων κόμματων (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση) που κατέθεσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας. Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία όπως ήταν αναμενόμενο, ωστόσο η κοινή αυτή στάση χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση και ειδικά από τον πρωθυπουργό και τον υπ. Δικαιοσύνης ως επιχείρημα ότι όλοι έχουν γίνει «ουρά» της Πλεύσης Ελευθερίας, μια κατηγορία η οποία κάθε φορά που εκτοξεύεται προκαλεί στα άλλα κόμματα έντονη ενόχληση.

Την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τελικά υπερασπίστηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την απουσία του καθ' ύλην αρμόδιου Νίκου Δένδια να προκαλεί τα έντονα σχόλια της αντιπολίτευσης, τα οποία από το πρωί ζητούσαν απαντήσεις σχετικά με το αν ο κ. Δένδιας συμφωνεί πολιτικά με την πρωτοβουλία του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ όλα τα κόμματα κατηγόρησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η τροπολογία κατατέθηκε για λόγους εσωκομματικού ανταγωνισμού των δύο πολιτικών προσώπων.

Η δήλωση που εξέδωσε πάντως ο κ. Δένδιας την ώρα που στο βήμα της Βουλής βρισκόταν ο πρωθυπουργός, κάθε άλλο παρά ηρέμησε τα πνεύματα, καθώς δεν ήταν λίγοι όσοι την ανέγνωσαν ως μια προσπάθεια του υπουργού να πάρει αποστάσεις από τις νέες αρμοδιότητες που του ανατίθενται, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος έχει συνυπογράψει το νομοσχέδιο. Άλλωστε, το γεγονός ότι ο υπουργός βρισκόταν λίγα μέτρα από τη Βουλή, αφού παρίστατο σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια στο Σύνταγμα, δίνει από μόνο του το στίγμα των σχέσεων.

Πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον το αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις κατά την ψηφοφορία, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει διαφανεί από τη χθεσινή συζήτηση. Αντιθέτως, παραμένει ανοιχτό το αν θα υπάρξουν ηχηρές απουσίες από την ψηφοφορία.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ψηφοφορία θα διεξαχθεί ονομαστικά, ύστερα από αίτηση του ΚΚΕ.

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αρχηγών

Η χθεσινή συνεδρίαση πάντως χαρακτηρίστηκε από πολύ έντονες παρεμβάσεις των προέδρων των κομμάτων.

Μητσοτάκης: «Ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας»

«Δεν είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων. Είναι κενοτάφιο. Για σκεφτείτε αν συνέβαινε αυτό που συνέβη στον Άγνωστο Στρατιώτη, στην Ακρόπολη. Υπάρχουν κάποιοι χώροι που πρέπει να προστατεύονται με ειδικό καθεστώς; Η απάντηση είναι "ναι" και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε αυτή την κατηγορία», είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «επιτέλους αυτό το οποίο κάνουμε έπρεπε να έχει γίνει από καιρό» και πως μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει να ζει με κανόνες με το δημόσιο χώρο να είναι κτήμα του συνόλου.

«Θεωρώ τεχνητή απόπειρα διχασμού. Είναι αντιπαλότητα χωρίς ουσία. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Η μνήμη των θυμάτων των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας», πρόσθεσε. Για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η στάση του είναι ακατανόητη για θεσμικό κόμμα που έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη σύγχρονη ιστορία της μεταπολίτευσης.

Ανδρουλάκης: «Το μόνο που θα μείνει είναι ο ανάδοχος της συντήρησης»

Για «τεράστια υποκρισία» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή σχετικά με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, παραθέτοντας αντικρουόμενες απόψεις που έχουν κάνει τις τελευταίες ημέρες κυβερνητικά στελέχη για το θέμα.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι υπάρχει πλήρης νομοθετική προστασία του μνημείου, την οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να εξασφαλίσει τη φύλαξή τους.

«Το μόνο που θα μείνει είναι ο ανάδοχος της συντήρησης», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ προέβλεψε ότι το έργο της συντήρησης θα ανατεθεί σε ιδιώτη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Φάμελλος: Να έρθει ο Δένδιας στη Βουλή - Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση

Απόδειξη ότι υπάρχει σοβαρό κεντρικό εσωκομματικό πρόβλημα εντός της κυβέρνησης, θεωρεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τη δήλωση που έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, την ώρα που βρισκόταν στο βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός.

«Να έρθει τώρα ο κ. Δένδιας στην Ολομέλεια. Υπάρχει σοβαρό κεντρικό πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση του λαγού Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «αδίστακτο ψεύτη».

Ο κ. Φάμελλος είπε ότι την τροπολογία «στην πράξη θα την καταργήσουμε από σήμερα κιόλας». Απηύθυνε μάλιστα κάλεσμα μάλιστα όλους τους βουλευτές και τους πολιτικούς αρχηγούς να αναλάβουν στην πράξη κοινές πρωτοβουλίες για να καταργήσουν αυτή την αντισυνταγματική διάταξη στην πράξη.

Κουτσούμπας: Προσβάλετε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Δεν είναι μπογιές, αλλά ονόματα νεκρών

«Την οργή του λαού δε τη σταματούν ούτε νόμοι, ούτε τροπολογίες, ούτε περιφράξεις» είπε ο κ. Κουτσούμπας στη συζήτηση στη Βουλή.

«Αυτό που σας ενοχλεί δεν είναι οι μπογιές και τα καντηλάκια. Δεν είναι μπογιές είναι τα ονόματα των σκοτωμένων παιδιών μας. Δεν είναι καντηλάκια, είναι η λάμψη των αγώνων του λαού μας», είπε ο κ. Κουτσούμπας.

«Ματαιοπονείτε. Την οργή του λαού δε τη σταματούν ούτε νόμοι, ούτε τροπολογίες, ούτε περιφράξεις», κατέληξε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Βελόπουλος: Αντιδημοκρατική, αποπροσανατολιστική και διχαστική η τροπολογία

«Βαθιά αντιδημοκρατική, αποπροσανατολιστική και διχαστική», χαρακτήρισε την τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και την κατηγόρησε ότι επιχειρεί να κάνει αλλαγή ατζέντας.

Ο κ. Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφία του πρωθυπουργού να δένει τα παπούτσια του ακουμπώντας σε κολωνάκι μπροστά από αντίστοιχο πολεμικό μνημείο στην Αλεξανδρούπουλη, αλλά και εικόνες από συγκεντρώσεις του «Μένουμε Ευρώπη», όπου οι διαδηλωτές είχαν φτάσει στο μνημείο και είχαν αναρτήσει τη σημαία της ΕΕ στα μάρμαρα.

Χαρίτσης: Αποσύρετε την τροπολογία ή τολμήστε να την εφαρμόσετε

Να αποσύρει την «κατάπτυστη» τροπολογία, ή αλλιώς «να τολμήσει να την εφαρμόσει», κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης. Όπως είπε, «στην πρώτη σύλληψη θα πέσετε από αυτά που φοβάστε περισσότερο: από τη λαϊκή κατακραυγή».

Στην ομιλία του, ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ως «ντροπιαστική τροπολογία που προσβάλλει τη δημοκρατία και την ίδια την ελληνική κοινωνία».

«Δεν αντέχει τη μετατροπή του πένθους σε πολιτική πράξη ανυπακοής και αντίστασης. Και πίστεψε ο πρωθυπουργός ότι για το έγκλημα στα Τέμπη θα καθάριζε εύκολα. Δεν υπολόγισε καλά την ελληνική κοινωνία. Δεν αντέχει τις μάχες για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη και σήμερα εκδικείται ο κ. Μητσοτάκης. Η τροπολογία αφορά την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας και αυτό δείχνει ότι ο πρωθυπουργός φοβάται το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ.

Κωνσταντοπούλου: «Ορκίζομαι και σας διαβεβαιώ ότι και να το ψηφίσετε δε θα εφαρμοστεί»

«Δε θέλετε να ακούτε, τον ήχο της ηχηρής νίκης του Πάνου Ρούτσι», είπε στην τοποθέτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, καθώς και οι πολίτες που στάθηκαν δίπλα του, κατέστησαν το μνημείο «έμπλεο νοήματος», ενώ είπε ότι αν μπορούσαν, οι νεκροί που αντιπροσωπεύει ο Άγνωστος Στρατιώτης θα πολεμούσαν στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και όχι στο πλευρό του Μητσοτάκη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κλείνοντας την ομιλία της εξέφρασε τη βαθιά πεποίθησή της ότι η τροπολογία δε θα εφαρμοστεί.

«Ορκίζομαι και σας διαβεβαιώ ότι και να το ψηφίσετε δε θα εφαρμοστεί. Θα το καταργήσουμε. Θα το αναιρέσει η πράξη, η ίδια η ζωή. Και να το ψηφίσετε η πολιτική ανυπακοή είναι εκείνη που θα γράψει την ιστορία», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

