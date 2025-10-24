Άγνωστος Στρατιώτης: «Πόλεμος» Υπουργείου Άμυνας – Δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα στο Μνημείο

Το πρωί της Πέμπτης μία μέρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας με την οποία η φροντίδα, συντήρηση και ανάδειξη του Μνημείου περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο υπουργός Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα προκειμένου να διασαφηνιστεί το πλαίσιο συνεργασίας για το Μνημείο.

Η προσπάθεια συνεννόησης για τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας, αποδεικνύεται δύσκολη από το ξεκίνημά της, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο δήμαρχος Αθηναίων ερίζουν για την ευθύνη καθαριότητας του Μνημείου.

Δένδιας: To υπουργείο Άμυνας θα αναθέσει την καθαριότητα του χώρου σε τρίτους

Ακολουθεί, η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας.»

Δούκας: «Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται»

Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο δεν επιδεικνύει τον απαιτούμενο σεβασμό στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…»

Νέα απάντηση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Περίπου τα μεσάνυχτα της Πέμπτης το υπουργείο ανταπάντησε στο δήμο Αθηναίων, με μια νέα, σκληρή ανακοίνωση η οποία κατέληγε με το επιχείρημα «αλλοίμονο αν η καθαριότητα ανέκυπτε στη συνταγματική αποστολή των ενόπλων δυνάμεων».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει το προφανές:

H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. αλλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

