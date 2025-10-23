Άγνωστος Στρατιώτης: Η στάση Δένδια, το «καρφί» Γεωργιάδη και το πρώτο crash test την 28η Οκτωβρίου

Να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό της επιχειρεί η κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Άγνωστος Στρατιώτης: Η στάση Δένδια, το «καρφί» Γεωργιάδη και το πρώτο crash test την 28η Οκτωβρίου
Μία μέρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η κυβέρνηση επιχειρεί να έχει τον ρόλο «πυροσβέστη», παρεμβαίνοντας στις αντικρουόμενες απόψεις που ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Οι τόνοι, όπως φαίνεται, στο μέτωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια έπεσαν, αφού ο πρωθυπουργός - μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ανέφερε ότι υπήρξε σχετική συνεννόηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας, πάντως, εμφανίστηκε στη Βουλή για να ψηφίσει επί της τροπολογίας. Επιπλέον, κυβερνητικά στελέχη κρατούν χαμηλούς τόνους.

Το τηλεφώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Δένδια

«Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Skai 100,3), τονίζοντας ότι τώρα, αυτό το οποίο αναμένει από το υπουργείο είναι «να έρθει πολύ σύντομα με μία πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμη ανέφερε ότι περιμένει από τον Νίκο Δένδια να υπάρξει συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να μπει μία τελεία σε αυτό στο σκηνικό πόλωσης γύρω από το θέμα του Μνημείου.

«Τραβάμε, λοιπόν, μία γραμμή με το τι έγινε στο παρελθόν και νομίζω ότι η λύση, η υπερβατική λύση, θα έλεγα και η συνθετική λύση, είναι να ξανασκεφτούμε πώς θέλουμε ουσιαστικά αυτό το Μνημείο. Και ναι, αυτή την πρόταση την αναμένω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και νομίζω ότι μπορεί να είναι και μια ευκαιρία μιας ευρύτερης συνεννόησης πάνω σε κάτι το οποίο προσωπικά το θεωρώ τελείως αυτονόητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση Δένδια με «ναι» στην τροπολογία

Ο Νίκος Δένδιας έδειξε τις προθέσεις του. Θα εφαρμόσει όσα δηλαδή προβλέπει η τροπολογία - αφού η συντήρηση και η ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πέρασε στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας έδωσε το «παρών» στην ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζοντας «ναι» στην τροπολογία. Έστειλε δηλαδή το μήνυμα ότι λειτουργεί συντεταγμένα.

Πάντως, μπορεί κυβερνητικά στελέχη να δήλωναν ότι δεν υπάρχουν «σύννεφα» στην κυβέρνηση, όμως ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα και να έχω απώλεια συνείδησης. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια».

Προς το παρόν, η «καυτή πατάτα» βρίσκεται στα χέρια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Το πρώτο «κρας τεστ», εφόσον εκδοθεί το επόμενο πενταήμερο το σχετικό Φ.Ε.Κ., είναι η 28η Οκτωβρίου και η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα.

