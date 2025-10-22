Άγνωστος Στρατιώτης: Η ψήφιση της τροπολογίας και η ατάκα Άδωνι για απουσία Δένδια από τη συζήτηση

Ο Νίκος Δένδιας δεν δέχτηκε να απαντήσει σε καμία δημοσιογραφική ερώτηση για τη στάση του επί της επίμαχης τροπολογίας, εισήλθε βιαστικά στην αίθουσα της Ολομέλειας, ψήφισε και αποχώρησε εξίσου βιαστικά

Αντώνης Ρηγόπουλος

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ψήφιση της τροπολογίας και η ατάκα Άδωνι για απουσία Δένδια από τη συζήτηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μαζική κινητοποίηση έγινε στη Βουλή με την πληροφορία ότι κατέφτανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να ψηφίσει επί του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που περνά πλέον στην αρμοδιότητα του υπουργείου του.

Ωστόσο, ο κ. Δένδιας επιχείρησε να αποφύγει τις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί για τον... υποδεχτούν με βροχή ερωτήσεων αναφορικά με τη στάση του και τη διαφαινόμενη διαφοροποίησή του από τις επιταγές του Μεγάρου Μαξίμου, εισερχόμενος από διαφορετική είσοδο στο κτήριο της Βουλής.

Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Δένδιας δεν δέχτηκε να απαντήσει σε καμία δημοσιογραφική ερώτηση για τη στάση του επί της επίμαχης τροπολογίας, εισήλθε βιαστικά στην αίθουσα της Ολομέλειας, ψήφισε και αποχώρησε εξίσου βιαστικά.

Η τακτική αυτή όμως δεν ήταν η ίδια που ακολούθησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος «άδειασε» τον Νίκο Δένδια για τη χθεσινή του απουσία από τη Βουλή και το γεγονός ότι δεν υπερασπίστηκε την τροπολογία εντός του Κοινοβουλίου, με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν ο ίδιος θα απέφευγε ποτέ να υποστηρίξει μια τροπολογία που αφορούσε το υπουργείο του, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς, θα ερχόμουν και με τα πόδια».

Άδωνις Γεωργιάδης

Ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής της κυβερνητικής τροπολογίας που προβλέπει την απαγόρευση κατάληψης, αλλοίωσης ή πραγματοποίησης οποιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025.

Eurokinissi

Στους διαδρόμους της Βουλής πάντως, εκτός από την απουσία Δένδια που κυριάρχησε, ιδιαίτερα μετά τη δημόσια δήλωση που εξέδωσε χθες την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, συζητήθηκαν έντονα και άλλες ηχηρές απουσίες υπουργών που συνυπογράφουν τη συγκεκριμένη τροπολογία, όπως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Πλέον, μετά και την ψήφιση του νομοσχεδίου και της τροπολογίας, τα βλέμματα στρέφονται στην πλατεία Συντάγματος όπου θα γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο της διαμάχης και για το οποίο υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Παραμένει δηλαδή άγνωστο αν ο Νίκος Δένδιας, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα εφαρμόσει τον νόμο, δίνοντας εντολή σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ή αναθέτοντας σε εταιρεία, να καθαριστούν τα αντικείμενα (κεριά, γλάστρες, φωτογραφίες κλπ.) που έχουν τοποθετηθεί γύρω από τα γραμμένα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Παράλληλα, αναμένεται να φανεί στην πράξη αν και η ΕΛΑΣ θα απαγορεύει έμπρακτα οποιαδήποτε συγκέντρωση ατόμων πάνω από το πεζοδρόμιο της λεωφόρου Αμαλίας, εάν αυτά έχουν άλλο σκοπό πέραν της επίσκεψης στο μνημείο.

Παράλληλα, ως ορόσημο έχει τεθεί η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όπου, όπως ανακοίνωσε η ίδια, θα παραβρεθεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με συγγενείς των θυμάτων και μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σμύρνη: Νέα συνάντηση την Πέμπτη Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

18:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ ο Χολμς για την Βίρτους Μπολόνια

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «επιδημία» των ληστειών στα μουσεία της Γαλλίας - Πορσελάνες, κοσμήματα, χρυσός και νομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων έχουν κλαπεί τους τελευταίους μήνες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιλής: Φορολογικά πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν»: Η φαρμακερή ατάκα Άδωνι για την απουσία Δένδια από την συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

18:21ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ από το Λαϊκό Λαχείο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» 55% στις απάτες μεταφορών πίστωσης - Μία περίπτωση ανά 136.000 συναλλαγές

18:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρός ελέφαντας έπαιξε «ποδόσφαιρο» με κολοκύθα σε ζωολογικό κήπο - Δείτε βίντεο

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένα βήμα πριν από συμφωνία για 150 σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Η Volkswagen σταματά την παραγωγή Golf

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA πήρε θέση για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

17:43ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Έχουμε την δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones ετησίως

17:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Εντυπωσιακή η ανταπόκριση» - Τα κορυφαία ονόματα σε γεμάτο Telekom Center Athens

17:28LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη «αρπάζει» την κόρη της

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «πράσινο» χόμπι που σώζει τα πεσμένα δέντρα - Πώς μετατρέπονται σε κανάτες και κουτάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA πήρε θέση για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν θα πατήσουν πόδι τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν»: Η φαρμακερή ατάκα Άδωνι για την απουσία Δένδια από την συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

17:43ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Έχουμε την δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones ετησίως

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που όρκες επιτίθενται σε ιστιοπλοϊκό στην Πορτογαλία - Πώς τις απέκρουσαν και διέσωσαν το σκάφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ