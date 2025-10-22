Άγνωστος Στρατιώτης: Η ψήφιση της τροπολογίας και η ατάκα Άδωνι για απουσία Δένδια από τη συζήτηση

Μαζική κινητοποίηση έγινε στη Βουλή με την πληροφορία ότι κατέφτανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να ψηφίσει επί του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που περνά πλέον στην αρμοδιότητα του υπουργείου του.

Ωστόσο, ο κ. Δένδιας επιχείρησε να αποφύγει τις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί για τον... υποδεχτούν με βροχή ερωτήσεων αναφορικά με τη στάση του και τη διαφαινόμενη διαφοροποίησή του από τις επιταγές του Μεγάρου Μαξίμου, εισερχόμενος από διαφορετική είσοδο στο κτήριο της Βουλής.

Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Δένδιας δεν δέχτηκε να απαντήσει σε καμία δημοσιογραφική ερώτηση για τη στάση του επί της επίμαχης τροπολογίας, εισήλθε βιαστικά στην αίθουσα της Ολομέλειας, ψήφισε και αποχώρησε εξίσου βιαστικά.

Η τακτική αυτή όμως δεν ήταν η ίδια που ακολούθησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος «άδειασε» τον Νίκο Δένδια για τη χθεσινή του απουσία από τη Βουλή και το γεγονός ότι δεν υπερασπίστηκε την τροπολογία εντός του Κοινοβουλίου, με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν ο ίδιος θα απέφευγε ποτέ να υποστηρίξει μια τροπολογία που αφορούσε το υπουργείο του, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς, θα ερχόμουν και με τα πόδια».

Ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής της κυβερνητικής τροπολογίας που προβλέπει την απαγόρευση κατάληψης, αλλοίωσης ή πραγματοποίησης οποιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025. Eurokinissi

Στους διαδρόμους της Βουλής πάντως, εκτός από την απουσία Δένδια που κυριάρχησε, ιδιαίτερα μετά τη δημόσια δήλωση που εξέδωσε χθες την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, συζητήθηκαν έντονα και άλλες ηχηρές απουσίες υπουργών που συνυπογράφουν τη συγκεκριμένη τροπολογία, όπως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Πλέον, μετά και την ψήφιση του νομοσχεδίου και της τροπολογίας, τα βλέμματα στρέφονται στην πλατεία Συντάγματος όπου θα γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο της διαμάχης και για το οποίο υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Παραμένει δηλαδή άγνωστο αν ο Νίκος Δένδιας, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα εφαρμόσει τον νόμο, δίνοντας εντολή σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ή αναθέτοντας σε εταιρεία, να καθαριστούν τα αντικείμενα (κεριά, γλάστρες, φωτογραφίες κλπ.) που έχουν τοποθετηθεί γύρω από τα γραμμένα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Παράλληλα, αναμένεται να φανεί στην πράξη αν και η ΕΛΑΣ θα απαγορεύει έμπρακτα οποιαδήποτε συγκέντρωση ατόμων πάνω από το πεζοδρόμιο της λεωφόρου Αμαλίας, εάν αυτά έχουν άλλο σκοπό πέραν της επίσκεψης στο μνημείο.

Παράλληλα, ως ορόσημο έχει τεθεί η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όπου, όπως ανακοίνωσε η ίδια, θα παραβρεθεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με συγγενείς των θυμάτων και μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους».

Διαβάστε επίσης