Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Με πλειοψηφία 159 ψήφων υπέρ, έναντι 134 κατά, ψηφίστηκε σήμερα λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στο σύνολό του το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που περιλαμβάνει την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.



Η κυβερνητική πλειοψηφία ενισχύθηκε από τους ανεξάρτητους βουλευτές Κωνσταντίνο Φλώρο, Χαράλαμπο Κατσιβαρδά, και Γιώργο Ασπιώτη.



Η συνεδρίαση ξεκίνησε χθες ωστόσο η ψηφοφορία διεξήχθη σήμερα.



Την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τελικά υπερασπίστηκε χθες ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την απουσία του καθ' ύλην αρμόδιου Νίκου Δένδια να προκαλεί τα έντονα σχόλια της αντιπολίτευσης, τα οποία ζητούσαν απαντήσεις σχετικά με το αν ο κ. Δένδιας συμφωνεί πολιτικά με την πρωτοβουλία του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ όλα τα κόμματα κατηγόρησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η τροπολογία κατατέθηκε για λόγους εσωκομματικού ανταγωνισμού των δύο πολιτικών προσώπων.



Η χθεσινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από πολύ έντονες παρεμβάσεις των προέδρων των κομμάτων, ενώ οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Τέλος από σήμερα οι καταλήψεις και οι συναθροίσεις - Πρόστιμα έως και €40.000

Η διάταξη που ήρθε τη Δευτέρα στη Βουλή αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου και του έμπροσθεν αυτού χώρου, έτσι ώστε να αποδοθεί η προσήκουσα τιμή στους πεσόντες στρατιώτες και να ενισχυθεί η συλλογική μνήμη.

Όπως αναφέρει η τροπολογία η διάταξη εφαρμόζεται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον έμπροσθεν αυτού χώρο, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, όπως προσδιορίζεται επακριβώς με το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει κατατεθεί στη Βουλή ως Παράρτημα.

Σύμφωνα με την τροπολογία οι αρμοδιότητες κατανέμονται ως εξής:

Την αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα Μνημείο πεσόντων στρατιωτών. Σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί είτε με ίδια μέσα, είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων.

Την αρμοδιότητα τήρησης της δημόσιας τάξης διατηρεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Ελληνική Αστυνομία.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον χώρο συνεπεία της διάταξης.

Ποιες κυρώσεις προβλέπονται

Όποιοι παραβιάζουν με πρόθεση το νέο πλαίσιο προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, η οποία εκτείνεται, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ 300 και 40.000 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96), με την οποία επιβάλλεται χρηματική ποινή μειωμένη τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα ή ποινής φυλάκισης μέχρι τριών (3) μηνών με υφ’ όρο αναστολή αυτής. Στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 104Α του Ποινικού Κώδικα. Όπως σε κάθε πλημμέλημα, εφόσον αυτό καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία των άρθρων 418 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με άλλα λόγια, η διάταξη αποσκοπεί στο να διασφαλίσει κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό το Μνημείο, επιβάλλοντας όμως μόνο όσους περιορισμούς είναι προς τούτο απολύτως αναγκαίοι.

Η τροπολογία προβλέπει πως αν διαπιστωθούν άλλες πράξεις ρύπανσης ή φθοράς του Μνημείου θα υπάρξει η λεγόμενη ρήτρα επικουρικότητας, με άλλα λόγια ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη.

Δικαίωμα συνάθροισης στην Πλατεία Συντάγματος

Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει λιγότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας της Πλατείας Συντάγματος. Σε όλη την επιφάνεια της Πλατείας που δεν καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση ασκείται το δικαίωμα συνάθροισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται αναφορά και στο τι συμβαίνει στο εξωτερικό.

Σε μια σειρά από χώρες, τόσο στην Ευρώπη, όσο και εκτός αυτής (ιδίως Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Καναδάς, Αυστραλία), ισχύει ειδικό πλαίσιο προστασίας για χώρους ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας που έχουν μελετηθεί και αξιοποιηθεί κατά την προετοιμασία του νέου πλαισίου.

Αναλυτικά η τροπολογία

Η τροπολογία περιλαμβάνει ένα άρθρο με τέσσερις παραγράφους και έχει τίτλο: «Προστασία ακεραιότητας και κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη»

1. Στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, με στοιχεία A, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α όπως εμφαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Παραρτήματος του παρόντος, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιοσδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α' 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει τα ονόματα στο μνημείο

Ο πρωθυπουργός, με συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε, ξεκαθάρισε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη.

«Φέραμε στη Βουλή μία ρύθμιση που εμπεδώνει την κανονικότητα και το προφανές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόηχο της ψήφισης της διάταξης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών δεν θα σβηστούν από τον περίβολο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά δεν θα επιτρέπεται να γράψει κανείς ξανά ονόματα.

Ακόμη, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και διαμήνυσε ότι «δεν θα γίνει καμία αλλαγή του εκλογικού νόμου».

«Να απαντήσω επί της ουσίας του ερωτήματος: Πρέπει να σταθούμε στο αυτονόητο της διάταξης, την ανάγκη μίας συμφωνίας για τη συλλογική προστασία ενός χώρου εθνικής μνήμης. Αυτό δεν καταφέραμε να το πετύχουμε και φέραμε στη Βουλή μία ρύθμιση που εμπεδώνει την κανονικότητα και το προφανές», ανέφερε αρχικά, σε σημερινή (22/10) συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, σχολίασε πως «αυτή είναι μία προσπάθεια ακτιβισμού, από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Η Αριστερά οικειοποιήθηκε στο παρελθόν αυτούς τους χώρους, θεωρώντας ότι έχουν υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους».

Σε ερώτημα εάν εφαρμοστεί η διάταξη, υπογράμμισε ότι «υποχρέωση του υπουργείου και αυτό που αναμένω, είναι να έρθει σύντομα με μία πρόταση ανάδειξης του Μνημείου, που μπορεί να είναι και μία ευκαιρία ευρύτερης συνεννόησης. Δεν θα σφήσουμε τα ονόματα, αλλά από εδώ και στο εξής κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει τα ονόματα στο Μνημείο ή να το καταλάβει».

«Περνώντας από το Σύνταγμα και βλέποντας αυτήν την ιστορική στιγμή, την αλλαγή της Φρουράς, δεν νομίζω ότι μας αρέσει η εικόνα. Συμφωνεί η σιωπηλή πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Το συζητήσαμε το θέμα και έχει λήξει, επικοινώνησα ο ίδιος με τον κ. Δένδια. Δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Θα τη συνυπογράψει», σημείωσε ακόμη.

«Υποχρέωσή μου είναι, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο θέμα, να βρούμε μία λύση που δεν διχάζει την κοινωνία. Από την Αριστερά, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Η Δεξιά και η Ακροδεξιά; Πού ήταν ο κ. Βελόπουλος χτες (21/10); Δεν μπορούσε να συντηρήσει τη θεωρία του ξυλολίου», προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει να γίνεται ουρά της και παρακολούθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Όμως, αυτό το ζήτημα αφορά το ίδιο το κόμμα, δεν μπορώ να σχολιάζω εγώ», επιπλέον ο πρωθυπουργός.

Σε ένα πολιτικό σχόλιο, εκτίμησε ότι «ποτέ στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι αρεστός σε όλους. Δεν είναι εύκολο και για εμένα να γνωρίζω ότι αποτελώ το αλεξικέραυνο καθενός που κατηγορεί την κυβέρνηση».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλόν είναι να μένει έξω από την όποια πολιτική συζήτηση»

Ο Άρης Πορτοσάλτε κάλεσε τον πρωθυπουργό να σχολιάσει το σκέλος της δήλωσης του Νίκου Δένδια στο οποίο κάνει επίκληση της αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα ότι «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

«Ακούστε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλόν είναι να μένει έξω από την όποια πολιτική συζήτηση. Αλλά εγώ θέλω…» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε: «Εγώ αυτό το οποίο αναμένω από το Υπουργείο είναι να έρθει πολύ σύντομα με μία πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εμείς είπαμε εξ αρχής -και αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το είπε η κυβέρνηση κεντρικά- ότι σκοπός μας δεν είναι να πάμε να προκαλέσουμε, ούτε να πάμε να σβήσουμε αυτή τη στιγμή τα ονόματα. Από εδώ και στο εξής, όμως, κανείς δεν θα μπορεί να πάει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο ή θα μπορεί να πάει να καταλάβει τον χώρο, χάριν οποιουδήποτε δικαιολογημένου ή αδικαιολόγητου αιτήματος».

Και συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τραβάμε, λοιπόν, μία γραμμή με το τι έγινε στο παρελθόν και νομίζω ότι η λύση, η υπερβατική λύση, θα έλεγα και η συνθετική λύση, είναι να ξανασκεφτούμε πώς θέλουμε ουσιαστικά αυτό το Μνημείο. Και ναι, αυτή την πρόταση την αναμένω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και νομίζω ότι μπορεί να είναι και μια ευκαιρία μιας ευρύτερης συνεννόησης πάνω σε κάτι το οποίο προσωπικά το θεωρώ τελείως αυτονόητο. Αλλά, όπως έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή σας, το αυτονόητο στην πατρίδα μας είναι συχνά το ζητούμενο».

Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί»

«Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της Κοινωνίας» επισημαίνει σε γραπτή δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση του Νίκου Δένδια δημοσιοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για την τροπολογία με την οποία η φύλαξη, φροντίδα και ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Είναι επίσης σημαντικό να ειπωθεί ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δεν βρισκόταν στην πολιτικά φορτισμένη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την τροπολογία που αφορά τον Άγνωστο Στρατιώτη καθώς είχε υποχρέωση σε άλλη εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Άλλωστε, το γεγονός ότι την εισαγωγή και την βασική επιχειρηματολογία υπέρ της τροπολογίας για την μεταφορά της ευθύνης του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, φαίνεται ότι επέτρεψε στον Νίκο Δένδια να υλοποιήσει το αρχικώς σχεδιασθέν πρόγραμμά του και να απουσιάζει από τη Βουλή, κάτι που είναι βέβαιον ότι θα ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.

Στη δήλωσή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρεται για πρώτη φορά από τις 12 Οκτωβρίου (όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αλλαγή στο κυριακάτικο μήνυμά του) στην απόφαση του πρωθυπουργού να μεταφέρει την ευθύνη για την φύλαξη, φροντίδα και ανάδειξη του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας αφήνει μια σαφή αιχμή προς όλους υπογραμμίζοντας ότι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι «χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων» καταλήγοντας «είναι σκοπός καθ’ εαυτό».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επικαλείται όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελευταία συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

«Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα» συνεχίζει ο Νίκος Δένδιας και διαβεβαιώνει ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, σχετικά με την τροπολογία της Κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη:



«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.

Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Διαβάστε επίσης