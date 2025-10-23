Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια - Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Δημήτρης Κοτταρίδης

Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια - Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

Στιγμιότυπο από το σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. 

Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Η τροπολογία για τη φύλαξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη επανέφερε στο προσκήνιο τις όχι και τόσο καλές σχέσεις, για να το πω κομψά, του Νίκου Δένδια με το Μέγαρο Μαξίμου.

Όχι ότι πέσαμε από τα σύννεφα, καθώς στα κεντρικά χρεώνουν εδώ και καιρό στον υπουργό Εθνικής Άμυνας πως αποφεύγει να διαχειριστεί «καυτές πατάτες» και να στηρίξει το κυβερνητικό έργο, προετοιμάζοντας την υποψηφιότητά του για την επόμενη μέρα.

Από την άλλη, είναι γνωστό πως και ο Δένδιας δεν… τρελαίνεται με τον Μητσοτάκη, σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι και διατεθειμένος να χρεωθεί αυτός μια σκληρή και επώδυνη για την παράταξη ρήξη. Άρα, αυτά που κυκλοφορούν περί παραίτησής του το επόμενο διάστημα δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά.

Σε κάθε περίπτωση συνεργάτες του υπουργού Εθνικής Άμυνας - αναφερόμενοι στην τροπολογία - λένε πως είναι μια «τρύπα στο νερό» και πως υπάρχει νόμος που θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Θεωρούν μάλιστα ανεξήγητη την επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη, στον οποίο χρεώνουν πως δυναμιτίζει το κλίμα εντός της κυβέρνησης.

Με αυτά και με αυτά συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη δημοσκοπική ανάκαμψη την ώρα που συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτιμούν πως στην κοινωνία διαμορφώνεται ένα αντινεοδημοκρατικό ρεύμα που ψάχνει να εκφραστεί.

Στις αναλύσεις που κάνουν θεωρούν πως δεν τίθεται θέμα πρώτης θέσης και μάλιστα με διαφορά, με ένα «ταβάνι» όμως της τάξης του 30-31% η αυτοδυναμία φαίνεται όνειρο απατηλό.

Όπως μας έχει διαβεβαιώσει η γάτα, την οποία και εμπιστεύομαι, οι εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο του 27 και μέχρι τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σειρά παρεμβάσεων, κυρίως στην οικονομία και ενίσχυση των μεσαίων και κατώτατων εισοδημάτων ευελπιστεί να διευρύνει τη διαφορά.

Το καλύτερο, βέβαια, σας το φυλούσα για το τέλος, καθώς μαθαίνω πως ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να κάνει έναν ακόμα και τελευταίο ανασχηματισμό πριν από τις εκλογές. Μάλιστα, η γάτα τον προσδιορίζει εκεί μέσα στον Ιανουάριο, έτσι ώστε οι νέοι υπουργοί να έχουν χρόνο και να παράξουν έργο.

Από την εμπειρία μου βέβαια να σας πω πως πάντα ο τελευταίος ανασχηματισμός πριν από εκλογές δημιουργεί και προβλήματα, καθώς όσοι μένουν απ΄έξω ή όσοι πάνε στα σπίτια τους, θα αρχίσουν και τη γκρίνια αφού θα πρέπει να ζητήσουν τη λαϊκή ψήφο ως …ολίγον αποτυχημένοι, αλλά αυτά έχει το επάγγελμα.

Τώρα τι και ποιους σκέφτεται να αλλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι να σας πω, έχω κάποιους στο μυαλό μου για τους οποίους υπάρχει μια σχετική γκρίνια αλλά αυτά θα τα μάθουμε με το νέο έτος.

