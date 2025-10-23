Οι άγνωστες επικοινωνίες του Πάνου Ρούτσι με τον Χάρη Δούκα για να διατηρηθεί καθαρή η πλατεία

«Εσύ Δήμαρχε το αποδεικνύεις με πράξεις όχι μονάχα τα λόγια ότι άνθρωπος γεννιέσαι, δε γίνεσαι», λένε τα μέλη του Μέχρι Τέλους στον Χάρη Δούκα.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι άγνωστες επικοινωνίες του Πάνου Ρούτσι με τον Χάρη Δούκα για να διατηρηθεί καθαρή η πλατεία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την κυβέρνηση στη Βουλή να δίνει μάχη απέναντι στην αντιπολίτευση για να υπερασπιστεί την τροπολογία της για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα στελέχη της μεταξύ των άλλων επιχειρημάτων της είχαν επιλέξει να επιρρίψουν ευθύνες και στον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα, λέγοντας πως ο ίδιος ευθύνεται για το γεγονός ότι η πλατεία Συντάγματος δεν έχει καθαριστεί. Αντίστοιχη αναφορά έκανε μάλιστα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ενώ μια ημέρα νωρίτερα, τα βέλη του κατά του Χάρη Δούκα είχε εκτοξεύσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όμως η αντίδραση του Χάρη Δούκα σε όλα αυτά δεν ήταν η άμυνα αλλά η επίθεση. Σε ανάρτησή του, ο ίδιος αποκάλυψε ότι συναντήθηκε στο γραφείο του με τον ίδιο τον Πάνο Ρούτσι και την ομάδα Μέχρι Τέλους αναρτώντας σχετική φωτογραφία. Μάλιστα, ο κ. Δούκας χαρακτηρίζει την ανάρτηση «απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη» και σχολιάζει: «Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους».

Η συνάντηση πάντως έχει και παρασκήνιο, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, η επικοινωνία της πλευράς του δημάρχου με τον Πάνο Ρούτσι και την ομάδα Μέχρι Τέλους είχε ξεκινήσει ήδη από τον καιρό που ο κ. Ρούτσι έκανε την απεργία πείνας.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου μάλιστα, ο δήμαρχος είχε εξασφαλίσει ότι η ομάδα Μέχρι Τέλους θα διασφάλιζε ότι η πλατεία θα παρέμενε καθαρή, αλλά και ότι μετά το τέλος της διαμαρτυρίας του κ. Ρούτσι, η ίδια θα αναλάβει να απομακρύνει όλα τα υλικά της παραμονής του στον χώρο. Μάλιστα, πρόσωπα κοντά στον δήμαρχο ξεκαθαρίζουν ότι πράγματι η ομάδα Μέχρι Τέλους απέδωσε τον χώρο της πλατείας σε άριστη κατάσταση μετά την αποχώρηση του Πάνου Ρούτσι.

Οι ίδιες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας του, ο Πάνος Ρούτσι επικοινώνησε με τον δήμαρχο και του ζήτησε να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει μια μικρή σόμπα, όχι για τον ίδιο, αλλά για τους ανθρώπους που τον επισκέπτονταν για να τον στηρίξουν, αίτημα το οποίο ο κ. Δούκας έσπευσε να ικανοποιήσει χωρίς όμως να το δημοσιοποιήσει.

Η σχέση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το σχόλιο της ομάδας Μέχρι Τέλους κάτω από την ανάρτηση του Χάρη Δούκα, όπου αναφέρουν: «Όταν σε αυτή την χώρα καταλάβουμε πως δεν είναι όλα πολιτική και κόμματα, όταν καταλάβουμε πως υπάρχει Ζωή και χωρίς χρωματικές χροιές και πανό, όταν καταλάβουμε πως Άνθρωπος γεννιέσαι δεν γίνεσαι τόσο μόνο θα πάμε μπροστά! Και εσύ Δήμαρχε το αποδεικνύεις με πράξεις όχι μονάχα τα λόγια!

Υπάρχουν και οι Ενεργοί Πολίτες σε αυτό τον κόσμο όχι μόνο τα κόμματα!». Μάλιστα, η ομάδα Μέχρι Τέλους χάρισε στον Χάρη Δούκα μια μπλούζα και μια κονκάρδα με το λογότυπο της ομάδας.

Άλλωστε, ο Χάρης Δούκας, καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης που έχει ανοίξει για τον Άγνωστο Στρατιώτη έχει πάρει ξεκάθαρη θέση με αρθρογραφία («Ο άγνωστος στρατιώτης έπεσε για την ελευθερία, όχι για τη σιωπή», Βήμα 19/10), με συνεντεύξεις όπου μιλούσε υπέρ του αγώνα του Πάνου Ρούτσι (MegaNews 20/10), ενώ το τελευταίο «χτύπημα» ήταν η ανάρτησή του την ώρα που συζητιόταν το θέμα στη Βουλή, όπου έγραφε: «Ο κ. Μητσοτάκης ταλαντεύεται μεταξύ των κομματικών του αδιεξόδων και των ακροδεξιών του φλερτ. Εμείς αταλάντευτα με τη Δικαιοσύνη και την Αλήθεια. Αταλάντευτα με τη Δημοκρατία».

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε χθες στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας προσκάλεσε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να παραβρεθούν στο Σύνταγμα, στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Τα βλέμματα είναι λοιπόν στραμμένα εκεί, καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε ότι θα βρίσκεται εκεί, μαζί με μέλη της ομάδας Μέχρι Τέλους και προκάλεσε τον πρωθυπουργό να δώσει εντολή να συλληφθεί η ίδια και ο δήμαρχος της Αθήνας, εάν κρίνει ότι παραβιάζουν το πνεύμα της τροπολογίας που ψηφίστηκε χθες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ πάει... πόρτα-πόρτα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος για την έρευνα και οι τρεις λιποθυμίες παιδιών

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται στη «μάχη» Europa και Conference League - Οι ώρες και τα κανάλια

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε καταβάλλονται - Οι ημερομηνίες και το επίδομα των €250

06:32BOMBER

Κάποιο λάθος έγινε ρε παιδιά: Αποκλείεται ο «Φραπές» να είχε Jaguar και 2,5 εκατομμύρια καβάντζα

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανελκυστήρες: Πότε λήγει η προθεσμία για την απογραφή - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι άγνωστες επικοινωνίες του Πάνου Ρούτσι με τον Χάρη Δούκα για να διατηρηθεί καθαρή η πλατεία

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι έγινε η «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο μέσα σε 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια γεω-οικονομική ανατροπή: Ο «αρκτικός δρόμος του μεταξιού» άνοιξε και αλλάζει τους θαλάσσιους χάρτες του κόσμου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Πώς δεν έμαθα μουσική» - Το βιολί, το ωδείο και η δανεική κιθάρα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης αποκάλυψε το δίλημμα των εκλογών του 2027 - Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες;

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από ανακοπή καρδιάς πέθανε η 16χρονη - 3 ακόμα κλήσεις στο ΕΚΑΒ από το ίδιο κλαμπ - Τι εξετάζουν οι Αρχές

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και στη συνέχεια 30άρια – Οι προβλέψεις για την 28η Οκτωβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου

04:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές μέσω IRIS: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου – Έρχονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για τους παραβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος για την έρευνα και οι τρεις λιποθυμίες παιδιών

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται στη «μάχη» Europa και Conference League - Οι ώρες και τα κανάλια

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν: Οι συζητήσεις δεν οδηγούν «πουθενά» – Ανακοίνωσε «τεράστιες» κυρώσεις στη Ρωσία

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια γεω-οικονομική ανατροπή: Ο «αρκτικός δρόμος του μεταξιού» άνοιξε και αλλάζει τους θαλάσσιους χάρτες του κόσμου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε καταβάλλονται - Οι ημερομηνίες και το επίδομα των €250

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και στη συνέχεια 30άρια – Οι προβλέψεις για την 28η Οκτωβρίου

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από ανακοπή καρδιάς πέθανε η 16χρονη - 3 ακόμα κλήσεις στο ΕΚΑΒ από το ίδιο κλαμπ - Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Πώς δεν έμαθα μουσική» - Το βιολί, το ωδείο και η δανεική κιθάρα

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι άγνωστες επικοινωνίες του Πάνου Ρούτσι με τον Χάρη Δούκα για να διατηρηθεί καθαρή η πλατεία

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ