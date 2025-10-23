Οι άγνωστες επικοινωνίες του Πάνου Ρούτσι με τον Χάρη Δούκα για να διατηρηθεί καθαρή η πλατεία

Με την κυβέρνηση στη Βουλή να δίνει μάχη απέναντι στην αντιπολίτευση για να υπερασπιστεί την τροπολογία της για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα στελέχη της μεταξύ των άλλων επιχειρημάτων της είχαν επιλέξει να επιρρίψουν ευθύνες και στον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα, λέγοντας πως ο ίδιος ευθύνεται για το γεγονός ότι η πλατεία Συντάγματος δεν έχει καθαριστεί. Αντίστοιχη αναφορά έκανε μάλιστα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ενώ μια ημέρα νωρίτερα, τα βέλη του κατά του Χάρη Δούκα είχε εκτοξεύσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όμως η αντίδραση του Χάρη Δούκα σε όλα αυτά δεν ήταν η άμυνα αλλά η επίθεση. Σε ανάρτησή του, ο ίδιος αποκάλυψε ότι συναντήθηκε στο γραφείο του με τον ίδιο τον Πάνο Ρούτσι και την ομάδα Μέχρι Τέλους αναρτώντας σχετική φωτογραφία. Μάλιστα, ο κ. Δούκας χαρακτηρίζει την ανάρτηση «απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη» και σχολιάζει: «Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους».

Η συνάντηση πάντως έχει και παρασκήνιο, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, η επικοινωνία της πλευράς του δημάρχου με τον Πάνο Ρούτσι και την ομάδα Μέχρι Τέλους είχε ξεκινήσει ήδη από τον καιρό που ο κ. Ρούτσι έκανε την απεργία πείνας.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου μάλιστα, ο δήμαρχος είχε εξασφαλίσει ότι η ομάδα Μέχρι Τέλους θα διασφάλιζε ότι η πλατεία θα παρέμενε καθαρή, αλλά και ότι μετά το τέλος της διαμαρτυρίας του κ. Ρούτσι, η ίδια θα αναλάβει να απομακρύνει όλα τα υλικά της παραμονής του στον χώρο. Μάλιστα, πρόσωπα κοντά στον δήμαρχο ξεκαθαρίζουν ότι πράγματι η ομάδα Μέχρι Τέλους απέδωσε τον χώρο της πλατείας σε άριστη κατάσταση μετά την αποχώρηση του Πάνου Ρούτσι.

Οι ίδιες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας του, ο Πάνος Ρούτσι επικοινώνησε με τον δήμαρχο και του ζήτησε να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει μια μικρή σόμπα, όχι για τον ίδιο, αλλά για τους ανθρώπους που τον επισκέπτονταν για να τον στηρίξουν, αίτημα το οποίο ο κ. Δούκας έσπευσε να ικανοποιήσει χωρίς όμως να το δημοσιοποιήσει.

Η σχέση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το σχόλιο της ομάδας Μέχρι Τέλους κάτω από την ανάρτηση του Χάρη Δούκα, όπου αναφέρουν: «Όταν σε αυτή την χώρα καταλάβουμε πως δεν είναι όλα πολιτική και κόμματα, όταν καταλάβουμε πως υπάρχει Ζωή και χωρίς χρωματικές χροιές και πανό, όταν καταλάβουμε πως Άνθρωπος γεννιέσαι δεν γίνεσαι τόσο μόνο θα πάμε μπροστά! Και εσύ Δήμαρχε το αποδεικνύεις με πράξεις όχι μονάχα τα λόγια!

Υπάρχουν και οι Ενεργοί Πολίτες σε αυτό τον κόσμο όχι μόνο τα κόμματα!». Μάλιστα, η ομάδα Μέχρι Τέλους χάρισε στον Χάρη Δούκα μια μπλούζα και μια κονκάρδα με το λογότυπο της ομάδας.

Άλλωστε, ο Χάρης Δούκας, καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης που έχει ανοίξει για τον Άγνωστο Στρατιώτη έχει πάρει ξεκάθαρη θέση με αρθρογραφία («Ο άγνωστος στρατιώτης έπεσε για την ελευθερία, όχι για τη σιωπή», Βήμα 19/10), με συνεντεύξεις όπου μιλούσε υπέρ του αγώνα του Πάνου Ρούτσι (MegaNews 20/10), ενώ το τελευταίο «χτύπημα» ήταν η ανάρτησή του την ώρα που συζητιόταν το θέμα στη Βουλή, όπου έγραφε: «Ο κ. Μητσοτάκης ταλαντεύεται μεταξύ των κομματικών του αδιεξόδων και των ακροδεξιών του φλερτ. Εμείς αταλάντευτα με τη Δικαιοσύνη και την Αλήθεια. Αταλάντευτα με τη Δημοκρατία».

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε χθες στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας προσκάλεσε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να παραβρεθούν στο Σύνταγμα, στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Τα βλέμματα είναι λοιπόν στραμμένα εκεί, καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε ότι θα βρίσκεται εκεί, μαζί με μέλη της ομάδας Μέχρι Τέλους και προκάλεσε τον πρωθυπουργό να δώσει εντολή να συλληφθεί η ίδια και ο δήμαρχος της Αθήνας, εάν κρίνει ότι παραβιάζουν το πνεύμα της τροπολογίας που ψηφίστηκε χθες.