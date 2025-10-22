Καταγγελία Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»

Σοβαρότατη καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι, που έκανε απεργία πείνας επί 23 μέρες έξω από τη Βουλή

Newsbomb

Καταγγελία Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις (σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών), με φόντο και την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα (22/10) στη Βουλή για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, στον απόηχο της απεργίας πείνας που πραγματοποίησε επί 23 μέρες.

Σύμφωνα με τον κ. Ρούτσι, όλα συνέβησαν πριν από πέντε ημέρες, όταν ήταν φιλοξενούμενος σε ένα σπίτι στην Γλυφάδα. Το πρωί και ενώ κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, διαπίστωσε ότι το εν λόγω ΙΧ ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να ανέβει στο καπό προκειμένου να σωθεί.

Ο Πάνος Ρούτσι κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, μέσω της δικηγόρου του, ενώ όπως αποκάλυψε, το συγκεκριμένο όχημα «δεν είχε πινακίδες και είχε φιμέ τζάμια».

Όπως αποκάλυψε, αυτό δεν είναι το μοναδικό ανησυχητικό περιστατικό που συνέβη στην οικογένειά του, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες άγνωστοι παραβίασαν το σπίτι του γιου του, στην Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ο κ. Ρούτσι ερωτήθη σχετικά με το ενδεχόμενο κάποιος πολίτης δήλωσε ενόχληση από την παρουσία του στο Σύνταγμα, κατά την διάρκεια της απεργίας πείνας, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι «κανένας απλός πολίτης δεν μου δήλωσε ποτέ ενοχλημένος».

«Τα ονόματα μέχρι να αποδοθεί Δικαιοσύνη θα ξαναβαφτούν και όχι μόνο από εμάς αλλά και από τον κόσμο. Δεν επηρεάζουμε κανένας, σεβόμαστε τον χώρο, αλλά να σεβαστούν και εμάς γιατί χάσαμε τα παιδιά μας», προσέθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:12ΚΟΣΜΟΣ

Βανς από το Ισραήλ: «Δεν θέλουμε προτεκτοράτο» - «Πολύ δύσκολη» η αποστολή αφοπλισμού της Χαμάς

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχείς οι ροές μεταναστών στην Κρήτη: Πάνω από 200 αφίξεις μέσα σε 24 ώρες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επιδρομή του στρατού της Δαμασκού σε καταυλισμό Γάλλων τζιχαντιστών - Ο αρχηγός τους απήγαγε ένα κορίτσι

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο έκανε μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα βγαίνουν, οι ημερομηνίες λήξεώς τους

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πλημμύρισαν δρόμοι - Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία

13:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκοτσέζικο ντους στην πρωινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι χάνουν το μέτρημα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τι θα γίνει με τα ανυπολόγιστης αξίας κλοπιμαία; Πώληση «σε κομμάτια», λύτρα, πολιτική πράξη ή κάτι άλλο - Τα παραδείγματα του παρελθόντος

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά τα παπούτσια κάνουν θραύση στον κόσμο της Wall Street – Τι προσφέρουν και πόσο κοστίζουν

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

13:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειοψηφία των Αμερικανών - Δημοσκόπηση

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή που τα «κόκκινα ξωτικά» φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό

13:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ προς ΑΣ: «Δεv είστε ούτε ανεξάρτητοι, ούτε σίγουροι, ούτε γρήγοροι»

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ έξω από τα δικαστήρια Λαμίας - Δείτε βίντεο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Γιατί ο Τραμπ τα κατάφερε στη Γάζα, αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Πούτιν στην Ουκρανία»

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Όλοι οι ορισμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο - Επτά νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε όλη τη χώρα

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ