Καταγγελία Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις (σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών), με φόντο και την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα (22/10) στη Βουλή για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, στον απόηχο της απεργίας πείνας που πραγματοποίησε επί 23 μέρες.

Σύμφωνα με τον κ. Ρούτσι, όλα συνέβησαν πριν από πέντε ημέρες, όταν ήταν φιλοξενούμενος σε ένα σπίτι στην Γλυφάδα. Το πρωί και ενώ κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, διαπίστωσε ότι το εν λόγω ΙΧ ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να ανέβει στο καπό προκειμένου να σωθεί.

Ο Πάνος Ρούτσι κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, μέσω της δικηγόρου του, ενώ όπως αποκάλυψε, το συγκεκριμένο όχημα «δεν είχε πινακίδες και είχε φιμέ τζάμια».

Όπως αποκάλυψε, αυτό δεν είναι το μοναδικό ανησυχητικό περιστατικό που συνέβη στην οικογένειά του, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες άγνωστοι παραβίασαν το σπίτι του γιου του, στην Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ο κ. Ρούτσι ερωτήθη σχετικά με το ενδεχόμενο κάποιος πολίτης δήλωσε ενόχληση από την παρουσία του στο Σύνταγμα, κατά την διάρκεια της απεργίας πείνας, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι «κανένας απλός πολίτης δεν μου δήλωσε ποτέ ενοχλημένος».

«Τα ονόματα μέχρι να αποδοθεί Δικαιοσύνη θα ξαναβαφτούν και όχι μόνο από εμάς αλλά και από τον κόσμο. Δεν επηρεάζουμε κανένας, σεβόμαστε τον χώρο, αλλά να σεβαστούν και εμάς γιατί χάσαμε τα παιδιά μας», προσέθεσε.

