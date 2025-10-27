Δούκας προς κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: «Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια»

Δούκας προς κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: «Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια»
Νέο μήνυμα προς την κυβέρνηση έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. «Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια», επανέλαβε ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στο OPEN TV και την εκπομπή «Δέκα Παντού».

Ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι τον στοχοποιεί η κυβέρνηση, γιατί επανέλαβε ότι «είναι λάθος να σβηστούν τα ονόματα. Η κυβέρνηση με στοχοποιεί προσωπικά. Τους ενόχλησε η προσπάθεια που έγινε από τον Πάνο Ρούτσι. Πρέπει τα ονόματα να μείνουν εκεί μέχρι να αποδοθεί η Δικαιοσύνη».

Ο Χάρης Δούκας ακόμη τόνισε ότι «η τροπολογία είναι αντισυνταγματική. Ο Άγνωστος Στρατιώτης έδωσε τη ζωή του όχι για σιωπή αλλά για την ελευθερία. Είναι χρέος όλων μας να είμαστε μαζί με τους πολίτες. Πρέπει να τους ακούμε. Τα μνημεία δεν είναι μόνο για επετείους».

Η κόντρα Χάρη Δούκα - κυβέρνησης ξέσπασε με την επίμαχη τροπολογία, η οποία προβλέπει ότι η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», αναφέρει συγκεκριμένα ο δήμος σε ανακοίνωσή του.

«Πόλεμος» ανακοινώσεων

Ο Νίκος Δένδιας είχε καλέσει την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, τον Χάρη Δούκα στο υπουργείο Άμυνας και του ζήτησε να αναλάβει τον καθαρισμό του χώρου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αρνήθηκε, επικαλούμενος με ανάρτησή του στη συνέχεια, ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας «η ευθύνη για το μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», στην οποία ευχήθηκε μάλιστα «καλή τύχη».

Το υπουργείο Άμυνας απάντησε αρχικά υπενθυμίζοντας ότι βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος και του νόμου έχει αρμοδιότητα ο δήμος και τελικά αργά το βράδυ ανακοίνωσε ότι θα αναθέσει σε τρίτο (δηλαδή σε ιδιώτη) την καθαριότητα στο χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Σημειωτέον ότι η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στο υπουργείο Άμυνας να αναθέσει με σύμβαση το έργο που έχει αναλάβει για το μνημείο.

Ο κ. Δούκας ανταπάντησε πως η φροντίδα περιλαμβάνει και την καθαριότητα, με το υπουργείο Άμυνας να σχολιάζει: «Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Το Μέγαρο Μαξίμου δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, συμφώνησε επί της ουσίας με τον δήμαρχο Αθηναίων και «κάρφωσε» τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, σημειώνοντας ότι «μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα».

