Χάρης Δούκας: Δεν ροκανίζω την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη - Κάποιοι σφιχταγγαλιάζονται με τη ΝΔ

«Δεν σηκώνω μπαϊράκι ούτε ροκανίζω την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά τις αντιδράσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις αποφάσεις του προέδρου να μην δώσει το «παρών» στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου αλλά και για τον διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του, Γιώργου Παπαβασιλείου, ο οποίος εκθίαζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και παραιτήθηκε μετά τον σάλο.

Ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι είναι υπέρ του διαλόγου με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σωκράτη Φάμελλο και τα στελέχη της Κεντροαριστεράς γενικότερα και λέει «όχι» στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. «Υπάρχουν στελέχη που σφιχταγγαλιάζονται με τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Πρέπει να γίνει μία καθαρή συζήτηση, εν όψει και του Συνεδρίου, να βγούμε μπροστά, ώστε να μην δημιουργείται εσωτερική πίεση. Για να πείσουμε τον κόσμο να μας στηρίξει και να μας εμπιστευτεί, πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι θέλουμε να αλλάξει το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας και όχι να συγκυβερνήσουμε μαζί της», επεσήμανε ακόμη, μιλώντας σήμερα (27/10) στο OPEN.