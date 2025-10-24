Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Δούκας προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, μετά την ανάθεση της καθαριότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη

Newsbomb

Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Δούκας προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η κόντρα του δήμου Αθηναίων με την κυβέρνηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αφού ο Χάρης Δούκας γνωστοποίησε σήμερα (24/10) ότι προσφεύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

Στην ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, επισημαίνεται πως «ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες.

Όπως είναι αυτονόητο, ο δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το Άρθρο 102 του Συντάγματος».

Σφοδρή αντιπαράθεση Δούκα – Μαρινάκη και «καρφιά» εκατέρωθεν

Μετά τη χθεσινή (24/10) συνομιλία που είχε με τον Νίκο Δένδια, ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε πως «κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».

Αυτήν την τοποθέτηση δεν άφησε ασχολίαστη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι «το “καλή τύχη” να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας από την ημέρα της εκλογής του, μέχρι τις επόμενες εκλογές», σε πρωινή (24/10) συνέντευξη στο ACTION24.

«Δεν θα επιτρέψουμε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου», υπογραμμίζει το υπουργείο Άμυνας

Νωρίτερα σήμερα (24/10), σε νέα ανακοίνωση, το υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι «έπειτα από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτήν τη συζήτηση».

Άγνωστος Στρατιώτης: Το «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια και Το μυστηριώδες «αλοίμονο» του ΥΠΕΘΑ

Ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του Δήμου Αθηναίων είχε ξεκινήσει χθες Πέμπτη, μία μόλις ημέρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αργά το βράδυ, με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων επανήλθε στο θέμα της αρμοδιότητας του καθαρισμού του χώρου του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Μετά την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ ότι θα αναθέσει την καθαριότητα του χώρου ιδιώτη, ο Δήμος Αθηναίων επανήλθε, σχολιάζοντας: «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».

Είχε προηγηθεί συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον υπ. Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Μετά τη συνάντηση, σε ανάρτησή του, ο κ. Δούκας είχε επαναλάβει τη θέση του ότι «σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση».

Το υπ. Άμυνας τότε εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστήριζε ότι παρά την τροπολογία που ψηφίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας του χώρου ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ότι θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη λόγω της εκτίμησης του δήμου ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας απαλλάσσεται από τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Η νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ και το μυστηριώδες... «αλοίμονο»

Το γεγονός ότι ήδη μέσα σε μία ημέρα έχουν υπάρξει συνολικά τουλάχιστον τέσσερις ανακοινώσεις και μια συνάντηση, αναδεικνύει από μόνο του την περίπλοκη λύση του ζητήματος των αρμοδιοτήτων του μνημείου.

Μετά από όλα αυτά, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης το ΥΠΕΘΑ επανήλθε με μια ανακοίνωση γραμμένη σε έντονο ύφος.

«Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει το προφανές:H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Η ανακοίνωση αυτή, αν ιδωθεί μάλιστα υπό το πρίσμα των πολλαπλών αναφορών περί διάστασης απόψεων ανάμεσα στο Μαξίμου και στο ΥΠΕΘΑ, φαίνεται εκ πρώτης όψεως να απευθύνεται στον Χάρη Δούκα, ωστόσο σε δεύτερη ανάγνωση ενδέχεται να κρύβει και μια κριτική προς την ίδια τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης.

«Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους», διαμηνύει συγκεκριμένα το ΥΠΕΘΑ στην ανακοίνωση, ενδεχομένως απαντώντας και στον πρωθυπουργό που είχε δηλώσει στη δευτερολογία του στη Βουλή τα εξής:

«Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη νομοθεσία ως έχει σήμερα, ποιος έχει, κ. Ανδρουλάκη, την ευθύνη καθαρισμού του χώρου; Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, ο οποίος δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο.

Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. [...] Η πραγματικότητα είναι ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις, πριν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, την ευθύνη αυτή την έχει ο Δήμος της Αθήνας, ο οποίος πολύ απλά δεν έκανε τη δουλειά του.

Εμείς, λοιπόν, για να το επαναλάβω, έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον χώρο και για το πλαίσιο προστασίας του. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει και τη συντήρηση και τη φροντίδα του χώρου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: Εκτός βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα

13:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ανδρέας Τετέι παίζει μεγάλη μπάλα στο ΟΠΑΠ Game Time

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η TikToker Emman Atienza σε ηλικία 19 ετών - Θρήνος στα social media - Το τελευταίο της βίντεο

13:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια - Έμεινε εκτός βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

13:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στην Καστοριά για το Empower Forward – Women in Sports

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 15χρονο να γυμνάζεται πριν καταρρεύσει

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στο Κάστρο του Ουίνδσορ

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Στο «Αγλαΐα Κυριακού» τα παιδιά της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της - «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», είπε ο 4χρονος στους αστυνομικούς

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τραγικός θάνατος 12χρονου που συμμετείχε «σε πρόκληση χρωμίου στο TikTok» - Γιατί η μητέρα του κάνει αναφορές στο «Adolescence»

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε μουσείο για τους «ήρωες» Βορειοκορεάτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας

13:05ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ενεργήσαμε σύμφωνα με τη νομιμότητα», ισχυρίζονται οι 12 από τους 37 συλληφθέντες

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Βαγγέλης Σταρίδας: Ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που έμεινε 48 ώρες στη θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι - Τι υποσχέθηκε στην κόρη του

12:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου - «Ήταν η κακιά στιγμή»

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: «Όπου φύγει φύγει» οι συνεργάτες της - Παραιτήθηκε και δέκατη βοηθός της - «Είναι...δικτάτορας με τακούνια»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Αλικαρνασσού: Κρατούμενος κατάπιε σακουλάκια με ηρωίνη και μεθαμφεταμίνη

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Δούκας προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Αυξάνουμε τα εισοδηματικά όρια - Καταργούμε το πλαφόν στα vouchers των Βρεφονηπιακών

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημη πρώτη για τη μεγάλη πρωτοβουλία της Συμμαχίας για τα Θαλάσσια Λιβάδια - Ποιος είναι ο άγνωστος «υπερήρωας της Μεσογείου»

12:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Κλήσεις χωρίς αριθμό τηλεφώνου – Η νέα μέθοδος που αλλάζει το τοπίο στις τηλεπικοινωνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η TikToker Emman Atienza σε ηλικία 19 ετών - Θρήνος στα social media - Το τελευταίο της βίντεο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

13:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια - Έμεινε εκτός βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Βαγγέλης Σταρίδας: Ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που έμεινε 48 ώρες στη θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι - Τι υποσχέθηκε στην κόρη του

10:29ΕΘΝΙΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των Τούρκων τα ισραηλινά όπλα της Ελλάδας – Τι παρατήρησαν στην πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 15χρονο να γυμνάζεται πριν καταρρεύσει

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι καταθέσεις των φίλων της και οι τελευταίες στιγμές της

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Δούκας προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα - Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

12:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Κλήσεις χωρίς αριθμό τηλεφώνου – Η νέα μέθοδος που αλλάζει το τοπίο στις τηλεπικοινωνίες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: «Όπου φύγει φύγει» οι συνεργάτες της - Παραιτήθηκε και δέκατη βοηθός της - «Είναι...δικτάτορας με τακούνια»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ενεργήσαμε σύμφωνα με τη νομιμότητα», ισχυρίζονται οι 12 από τους 37 συλληφθέντες

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Επίθεση δικαστών και εισαγγελέων σε τηλεοπτικές εκπομπές: «Οι δημοσιογραφικές ακρότητες ξεπέρασαν κάθε όριο»

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια τα τηλεφωνήματα από το βράδυ της διπλής δολοφονίας - Έρχονται τρεις νέες συλλήψεις σε Μεσσηνία και Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ