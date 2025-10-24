Κυβερνητικές πηγές κατά Δούκα: Σήμερα λέει ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια, αντίθετα από χθες

Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του, σχολιάζουν πηγές από την κυβέρνηση

Κυβερνητικές πηγές κατά Δούκα: Σήμερα λέει ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια, αντίθετα από χθες

Tα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του, σχολιάζουν πηγές από την κυβέρνηση για την απόφαση του δημάρχου της Αθήνας να προσφύγει στα δικαστήρια για την απόφαση του υπουργείου να αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία την καθαριότητα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο κύριος Δούκας λέει σήμερα το εντελώς αντίθετο με αυτό που έλεγε χθες, αναφέρουν οι πηγές από την κυβέρνηση, θυμίζοντας πως αμέσως μετά τη συνάντηση του δημάρχου με τον υπουργό Νίκο Δένδια, ο Χάρης Δούκας ευχήθηκε «καλή τύχη», ειρωνικά στην κυβέρνηση.

«Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του. Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

»Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για «καλή τύχη», την οποία, όπως τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά.

»Σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες.

»Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

