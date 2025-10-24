Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλλοίμονο» του ΥΠΕΘΑ

Μια συνάντηση και τέσσερις ανακοινώσεις μέσα σε μία ημέρα για να λυθεί το θέμα της καθαριότητας του μνημείου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πόλεμος ανακοινώσεων ξέσπασε μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του Δήμου Αθηναίων μία μόλις ημέρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αργά το βράδυ, με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων επανήλθε στο θέμα της αρμοδιότητας του καθαρισμού του χώρου του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Μετά την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ ότι θα αναθέσει την καθαριότητα του χώρου ιδιώτη, ο Δήμος Αθηναίων επανήλθε, σχολιάζοντας:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.
Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».

Είχε προηγηθεί συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον υπ. Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Μετά τη συνάντηση, σε ανάρτησή του, ο κ. Δούκας είχε επαναλάβει τη θέση του ότι «σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση».

Το υπ. Άμυνας τότε εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστήριζε ότι παρά την τροπολογία που ψηφίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας του χώρου ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ότι θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη λόγω της εκτίμησης του δήμου ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας απαλλάσσεται από τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Η νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ και το μυστηριώδες... «αλλοίμονο»

Το γεγονός ότι ήδη μέσα σε μία ημέρα έχουν υπάρξει συνολικά τουλάχιστον τέσσερις ανακοινώσεις και μια συνάντηση, αναδεικνύει από μόνο του την περίπλοκη λύση του ζητήματος των αρμοδιοτήτων του μνημείου.

Μετά από όλα αυτά, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης το ΥΠΕΘΑ επανήλθε με μια ανακοίνωση γραμμένη σε έντονο ύφος.

«Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει το προφανές:H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Η ανακοίνωση αυτή, αν ιδωθεί μάλιστα υπό το πρίσμα των πολλαπλών αναφορών περί διάστασης απόψεων ανάμεσα στο Μαξίμου και στο ΥΠΕΘΑ, φαίνεται εκ πρώτης όψεως να απευθύνεται στον Χάρη Δούκα, ωστόσο σε δεύτερη ανάγνωση ενδέχεται να κρύβει και μια κριτική προς την ίδια τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης.

«Αλλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους», διαμηνύει συγκεκριμένα το ΥΠΕΘΑ στην ανακοίνωση, ενδεχομένως απαντώντας και στον πρωθυπουργό που είχε δηλώσει στη δευτερολογία του στη Βουλή τα εξής:

«Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη νομοθεσία ως έχει σήμερα, ποιος έχει, κ. Ανδρουλάκη, την ευθύνη καθαρισμού του χώρου; Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, ο οποίος δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο.

Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. [...] Η πραγματικότητα είναι ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις, πριν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, την ευθύνη αυτή την έχει ο Δήμος της Αθήνας, ο οποίος πολύ απλά δεν έκανε τη δουλειά του.

Εμείς, λοιπόν, για να το επαναλάβω, έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον χώρο και για το πλαίσιο προστασίας του. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει και τη συντήρηση και τη φροντίδα του χώρου».

