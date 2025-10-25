«Πόλεμος» κυβερνησης - Δούκα: «Επαναστατική γυμναστική» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη

Έντονη ήταν η αντίδραση στελεχών της κυβέρνησης στη νέα τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σχετικά με το ζήτημα της αρμοδιότητας για τη φροντίδα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου.

Η αντίδραση του κ. Δούκα να προσφύγει στα δικαστήρια για τις αρμοδιότητες καθαριότητας του μνημείου έχει πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης ενώ με την επίκληση του άρθρου 102, ο κ. Δούκας δεν αμφισβητεί μόνο την πολιτική επιλογή του υπουργείου, αλλά και τη συνταγματικότητα της πράξης.

Όπως υπογράμμισαν κυβερνητικά στελέχη, «μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναιρεί τον εαυτό του». Την Πέμπτη, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε δηλώσει ότι, βάσει της τροπολογίας που ψηφίστηκε στη Βουλή, η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, ευχόμενος μάλιστα «καλή τύχη» στην προσπάθειά της.

«Η ευχή αυτή θα έπρεπε να απευθύνεται στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το ζήτημα της αρμοδιότητας, υιοθετώντας, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, την ακριβώς αντίθετη θέση από εκείνη που εξέφρασε την προηγούμενη ημέρα.

«Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο Δήμαρχος υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της», ανέφεραν κυβερνητικοί παράγοντες, προσθέτοντας πως «αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει τον ίδιο, αλλά όχι την κοινωνία».

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρίνισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, «η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη» και «θα πράξει ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση της εικόνας και του σεβασμού του χώρου».

Τεχνητές εντάσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι ο κ. Δούκας προκαλεί τεχνητές εντάσεις εκμεταλλευόμενος πολιτικά το ζήτημα του μνημείου και αντί να υπερασπιστεί τον θεσμικό του ρόλο, επιλέγει να χαϊδεύει αυτιά αντιεξουσιαστών και μπαχαλάκηδων. Όπως λένε γαλάζια στελέχη με τις δηλώσεις του για τον Άγνωστο Στρατιώτη, απέδειξε ότι η στρατηγική του είναι περισσότερο επικοινωνιακή παρά υπεύθυνη.

«Επαναστατική γυμναστική» ενόψει των παρελάσεων

Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση πίσω από τις κινήσεις του Χάρη Δούκα αλλά και μερίδας των κομμάτων της αντιπολίτευσης βλέπουν και δημιουργία κλίματος ενόψει των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου . Αυτό επεσήμανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Action 24.

«Το πιο κρίσιμο είναι η δουλειά της ΕΛΑΣ για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της τάξης και να μην επιτρέψει σε κανένα καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυοι – αναφέρομαι στα κόμματα που πάνε να δημιουργήσουν εντάσεις που θα επιχειρήσει να καταργήσει την εφαρμογή της» είπε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το εάν η κυβέρνηση φοβάται μήπως την 28η Οκτωβρίου υπάρξουν ακτιβιστικές δράσεις μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κάτι το οποίο άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Κανένας δεν εξεπλάγη από μια τέτοια διατύπωση από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όταν δεν σέβεσαι τη μνήμη ανθρώπων, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει “επιτεθεί” σε έναν νεκρό μηχανοδηγό, όταν εργαλειοποιείς τον πόνο άλλων συγγενών, θυμάτων μιας τραγωδίας -θυμίζω ότι προσπαθεί να σώσει την πολιτική της καριέρα επενδύοντας στον ανθρώπινο πόνο και εργαλειοποιώντας τον- όταν δεν σε σταματάει τίποτα, προφανώς δεν υπολογίζεις ούτε εθνικές επετείους ούτε οτιδήποτε σχετικό. Οι ημέρες αυτές είναι ιερές, οι ημέρες αυτές ανήκουν στους Έλληνες, οι ημέρες αυτές ανήκουν σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι, θυσιάστηκαν για την πατρίδα είτε μιλάμε για την 28η Οκτωβρίου είτε μιλάμε για την 25η Μαρτίου είτε μιλάμε για όλες τις σημαντικές ημέρες για το Έθνος μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τον εορτασμό τους να τον διακινδυνεύσει. Ξέρετε, το 2025 δεν είναι ούτε 2008 ούτε 2012 ούτε 2015. Και η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι όλες αυτές οι λογικές. Κάποτε ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από τη δήθεν επαναστατική αριστερά και δικαιολογούσε κάποιες πράξεις ακτιβισμού ως επαναστατικές με ιδεολογικό μανδύα. Πλέον ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις στην πραγματικότητα είναι η άλλη όψη των ακραίων. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική εντολή… ».