«Πόλεμος» κυβερνησης - Δούκα: «Επαναστατική γυμναστική» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση της κυβέρνησης με τον δήμαρχο Αθηναίων με αφορμή τη στάση του Χάρη Δούκα για τις αρμοδιότητες του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

Κώστας Τσιτούνας

«Πόλεμος» κυβερνησης - Δούκα: «Επαναστατική γυμναστική» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη
Αρχείου - SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη ήταν η αντίδραση στελεχών της κυβέρνησης στη νέα τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σχετικά με το ζήτημα της αρμοδιότητας για τη φροντίδα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου.

Η αντίδραση του κ. Δούκα να προσφύγει στα δικαστήρια για τις αρμοδιότητες καθαριότητας του μνημείου έχει πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης ενώ με την επίκληση του άρθρου 102, ο κ. Δούκας δεν αμφισβητεί μόνο την πολιτική επιλογή του υπουργείου, αλλά και τη συνταγματικότητα της πράξης.

Όπως υπογράμμισαν κυβερνητικά στελέχη, «μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναιρεί τον εαυτό του». Την Πέμπτη, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε δηλώσει ότι, βάσει της τροπολογίας που ψηφίστηκε στη Βουλή, η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, ευχόμενος μάλιστα «καλή τύχη» στην προσπάθειά της.

«Η ευχή αυτή θα έπρεπε να απευθύνεται στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το ζήτημα της αρμοδιότητας, υιοθετώντας, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, την ακριβώς αντίθετη θέση από εκείνη που εξέφρασε την προηγούμενη ημέρα.

«Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο Δήμαρχος υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της», ανέφεραν κυβερνητικοί παράγοντες, προσθέτοντας πως «αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει τον ίδιο, αλλά όχι την κοινωνία».

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρίνισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, «η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη» και «θα πράξει ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση της εικόνας και του σεβασμού του χώρου».

Τεχνητές εντάσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι ο κ. Δούκας προκαλεί τεχνητές εντάσεις εκμεταλλευόμενος πολιτικά το ζήτημα του μνημείου και αντί να υπερασπιστεί τον θεσμικό του ρόλο, επιλέγει να χαϊδεύει αυτιά αντιεξουσιαστών και μπαχαλάκηδων. Όπως λένε γαλάζια στελέχη με τις δηλώσεις του για τον Άγνωστο Στρατιώτη, απέδειξε ότι η στρατηγική του είναι περισσότερο επικοινωνιακή παρά υπεύθυνη.

«Επαναστατική γυμναστική» ενόψει των παρελάσεων

Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση πίσω από τις κινήσεις του Χάρη Δούκα αλλά και μερίδας των κομμάτων της αντιπολίτευσης βλέπουν και δημιουργία κλίματος ενόψει των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου . Αυτό επεσήμανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Action 24.

«Το πιο κρίσιμο είναι η δουλειά της ΕΛΑΣ για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της τάξης και να μην επιτρέψει σε κανένα καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυοι – αναφέρομαι στα κόμματα που πάνε να δημιουργήσουν εντάσεις που θα επιχειρήσει να καταργήσει την εφαρμογή της» είπε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το εάν η κυβέρνηση φοβάται μήπως την 28η Οκτωβρίου υπάρξουν ακτιβιστικές δράσεις μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κάτι το οποίο άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Κανένας δεν εξεπλάγη από μια τέτοια διατύπωση από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όταν δεν σέβεσαι τη μνήμη ανθρώπων, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει “επιτεθεί” σε έναν νεκρό μηχανοδηγό, όταν εργαλειοποιείς τον πόνο άλλων συγγενών, θυμάτων μιας τραγωδίας -θυμίζω ότι προσπαθεί να σώσει την πολιτική της καριέρα επενδύοντας στον ανθρώπινο πόνο και εργαλειοποιώντας τον- όταν δεν σε σταματάει τίποτα, προφανώς δεν υπολογίζεις ούτε εθνικές επετείους ούτε οτιδήποτε σχετικό. Οι ημέρες αυτές είναι ιερές, οι ημέρες αυτές ανήκουν στους Έλληνες, οι ημέρες αυτές ανήκουν σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι, θυσιάστηκαν για την πατρίδα είτε μιλάμε για την 28η Οκτωβρίου είτε μιλάμε για την 25η Μαρτίου είτε μιλάμε για όλες τις σημαντικές ημέρες για το Έθνος μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τον εορτασμό τους να τον διακινδυνεύσει. Ξέρετε, το 2025 δεν είναι ούτε 2008 ούτε 2012 ούτε 2015. Και η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι όλες αυτές οι λογικές. Κάποτε ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από τη δήθεν επαναστατική αριστερά και δικαιολογούσε κάποιες πράξεις ακτιβισμού ως επαναστατικές με ιδεολογικό μανδύα. Πλέον ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις στην πραγματικότητα είναι η άλλη όψη των ακραίων. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική εντολή… ».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» κυβέρνησης - Δούκα: «Επαναστατική γυμναστική» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη και τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου βλέπει το Μαξίμου

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Τα χρόνια τρέχουν χύμα» - Τα τραγούδια του, όμως, μένουν εδώ για πάντα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν πρώτοι χρήματα στους λογαριασμούς

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 24 Οκτωβρίου

05:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε αφρικανική χώρα απελαύνεται μετανάστης «σύμβολο» κατά του Τραμπ

04:29ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Επιτρέπει τις εισαγωγές καυσίμων από ιδιώτες -

04:05ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΣ στην 1η Ταξιαρχία Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Είμαστε κοντά «σε διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

02:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ξεκινά το ταξίδι του στην Ασία - Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ

02:28ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τι λένε οι μεσίτες που προσπαθούσαν να πουλήσουν το καμμένο σπίτι της χήρας του υπουργού του ΠΑΣΟΚ

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Μηχανεύεται πόλεμο» η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ο Μαδούρο

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Καταρρέει το μέτωπο στην Πόκροφσκ - Σκληρές στιγμές για τους υπερασπιστές της

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δυο νεκροί σε νέα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

02:28ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τι λένε οι μεσίτες που προσπαθούσαν να πουλήσουν το καμμένο σπίτι της χήρας του υπουργού του ΠΑΣΟΚ

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – «Κυκλοφοριακό έμφραγμα» σε Κηφισό και Αττική Οδό

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Αιθίοπα που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος - Του έδωσαν και λεφτά για τα έξοδά του

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Είμαστε κοντά «σε διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού στον Άγνωστο Στρατιώτη πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ