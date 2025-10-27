Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν έχουν θέση στο Μνημείο οι «δήθεν αλληλέγγυοι»

Δεν έχουν θέση στο Μνημείο οι «δήθεν αλληλέγγυοι» που θέλουν να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, όπως τόνισε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για την τροπολογία επί του Αγνώστου Στρατιώτη, μία μέρα πριν από την παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Σε ερώτηση «τι θα κάνετε εάν στην παρέλαση αύριο υπάρξουν επεισόδια και υπάρξουν παρεμβάσεις συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη;», ο κ. Μαρινάκης απάντησε μεταξύ άλλων πως «αρχικά, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αντίπαλος της κυβέρνησης ένας πατέρας θύματος ενός τραγικού δυστυχήματος. Δεν ζυγίζουμε την αξία των νεκρών, όπως κάνουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν είναι θέμα “Α” ή “Β” κυβέρνησης, αλλά μίας κατάστασης φοβικότητας απέναντι στην ηχηρή μειοψηφία των “μπαχαλάκηδων”».