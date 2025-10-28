28 Οκτωβρίου 1940: Το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν από το κρατικό ραδιόφωνο (ηχητικό)

Αξημέρωτα Δευτέρας 28ης Οκτωβρίου 1940· ένας επίμονος ήχος από σειρήνες μεταφέρει την είδηση του πολέμου, που είχε αρχίσει ουσιαστικά δυόμισι μήνες νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Δεκαπενταύγουστο, με τη βύθιση του ευδρόμου «Έλλη», στο λιμάνι της Τήνου.

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών μεταδίδει το πρώτο ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου, με το οποίο οι Έλληνες ενημερώνονται ότι οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν τα ελληνικά τμήματα στην ελληνοαλβανική μεθόριο.

Το πολεμικό ανακοινωθέν με τον αριθμό 1 είχε εκφωνήσει ο Κώστας Σταυρόπουλος.

«Εδώ Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου. Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουν ἀπὸ τῆς 05:30 πρωϊνῆς τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους», ακούγεται στο ηχητικό που μεταδόθηκε και έφτασε σε χιλιάδες σπίτια.

Το χρονικό του «Όχι»

Περίπου δέκα λεπτά πριν από τις 03:00 της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, Εμμανουέλε Γκράτσι, καταφτάνει στην έπαυλη του Πρωθυπουργού, Ιωάννη Μεταξά, στην Κηφισιά.

Κρατά το τελεσίγραφο της ιταλικής κυβέρνησης, για ελεύθερη διέλευση των στρατευμάτων από τα ελληνικά σύνορα, από τις 06:00 το πρωί.

“Allors c’ est la guerre” («Λοιπόν, έχουμε πόλεμο»), αναφέρει συγκινημένος ο Ιωάννης Μεταξάς, δίνοντας το σύνθημα για ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

