28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε γιγαντιαία ελληνική σημαία 1.440τμ – Μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα

Η σημαία που υψώθηκε με τη βοήθεια γερανού είναι μία από τις μεγαλύτερες που υψώθηκαν σε όλη την χώρα για την επέτειο του «ΟΧΙ»

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε γιγαντιαία ελληνική σημαία 1.440τμ – Μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια από τις μεγαλύτερες σημαίες της επικράτειας υψώθηκε το πρωί της Τρίτης, 28η Οκτωβρίου, στην Κρήτη.

Πρόκειται για μια σημαία με εμβαδόν 1.440 τετραγωνικά μέτρα.

Όπως εξήγησε η συντονίστρια της εκδήλωσης, αυτή είναι η 10η χρονιά που υψώνεται αυτή η μεγάλη σημαία στην Κρήτη.

«Να ξέρετε είναι ένα θέαμα το οποίο προκαλεί ανατριχίλα σε όλους μας. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ υπερήφανοι που αυτή τη μέρα είμαστε εδώ και μπορούμε κάθε χρόνο εδώ και 10 χρόνια να κάνουμε έπαρση της ελληνικής μας σημαίας. Μιας ελληνικής σημαίας που είναι 1.440 τμ και για εμάς δεν είναι απλά ένα σύμβολο της πατρίδας μας αλλά είναι ο δικός μας τρόπος να δείξουμε πως αυτές τις μέρες έχουμε ξεχάσει όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε ξεχάσει το ουσιαστικό θέμα που δείχνει η σημαία μας. Έχουμε ξεχάσει τις αξίες μας. Τις αξίες του τόπου μας, τις αξίες της πατρίδας, τις αξίες που κάθε νέο παιδί πρέπει να θυμάται. Το πόσο περήφανοι είμαστε που κάποιοι κάποτε πολέμησαν για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μας. Να το τιμάμε και να θυμόμαστε λίγο ότι πρέπει να αγαπάμε την πατρίδα μας», ανέφερε στο Action24, η Ιάσμη Καλαθάκη συντονίστρια του δρώμενου.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 23χρονο

16:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Βέμπο: «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά» – Η γυναίκα που ένωσε ένα έθνος με τη φωνή της

16:32ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε στην Κρήτη γιγαντιαία ελληνική σημαία 1.440τμ – Μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Τούρκος γεωλόγος: Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ απελευθέρωσε τόση ενέργεια όσο μια ατομική βόμβα

16:14ΕΘΝΙΚΑ

Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ μιλά αποκλειστικά στο Newsbomb: «Τιμώ αυτούς που πέταξαν πάνω από κάθε φόβο και ξεπέρασαν τα ανθρώπινα όρια για την ελευθερία»

16:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Προυνέλα Σκέιλς, η «Σίμπιλ» του Fawlty Towers

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας – 24χρονος ξυλοκόπησε τη σύντροφό του σε ξενοδοχείο

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια: Γιατί την κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας - «Δεν είναι δικό μου πρότζεκτ»

15:47LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε καφετέρια στην Ηλιούπολη

15:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή»

15:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου της

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 23χρονος - Ποιος είναι ο βασικός ισχυρισμός

14:54ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου - Με υπερηφάνεια και συγκίνηση η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή γυναίκα σε φλεγόμενο κτήριο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία

14:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή - Έχω πάθος, δεν μπορώ να χάσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:14ΕΘΝΙΚΑ

Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ μιλά αποκλειστικά στο Newsbomb: «Τιμώ αυτούς που πέταξαν πάνω από κάθε φόβο και ξεπέρασαν τα ανθρώπινα όρια για την ελευθερία»

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δραματικά πλάνα από τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 6,1 Ρίχτερ - Πάνω από 300 μετασεισμοί, δεκάδες οι τραυματίες - Βίντεο

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

15:47LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

15:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου της

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Χανιά: Φύλλο και φτερό το αγροτεμάχιο του 22χρονου - Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο» - Συστηματική η κακοποίηση της 40χρονης

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Γλυφάδα: Είχε αποδράσει 18 φορές και επιτέθηκε δολοφονικά σε γυναίκα που τάιζε γάτες

13:51ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το ΌΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο - Το μήνυμα του πιλότου του F16

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 23χρονος - Ποιος είναι ο βασικός ισχυρισμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ