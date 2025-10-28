28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε γιγαντιαία ελληνική σημαία 1.440τμ – Μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα

Μια από τις μεγαλύτερες σημαίες της επικράτειας υψώθηκε το πρωί της Τρίτης, 28η Οκτωβρίου, στην Κρήτη.

Πρόκειται για μια σημαία με εμβαδόν 1.440 τετραγωνικά μέτρα.

Όπως εξήγησε η συντονίστρια της εκδήλωσης, αυτή είναι η 10η χρονιά που υψώνεται αυτή η μεγάλη σημαία στην Κρήτη.

«Να ξέρετε είναι ένα θέαμα το οποίο προκαλεί ανατριχίλα σε όλους μας. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ υπερήφανοι που αυτή τη μέρα είμαστε εδώ και μπορούμε κάθε χρόνο εδώ και 10 χρόνια να κάνουμε έπαρση της ελληνικής μας σημαίας. Μιας ελληνικής σημαίας που είναι 1.440 τμ και για εμάς δεν είναι απλά ένα σύμβολο της πατρίδας μας αλλά είναι ο δικός μας τρόπος να δείξουμε πως αυτές τις μέρες έχουμε ξεχάσει όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε ξεχάσει το ουσιαστικό θέμα που δείχνει η σημαία μας. Έχουμε ξεχάσει τις αξίες μας. Τις αξίες του τόπου μας, τις αξίες της πατρίδας, τις αξίες που κάθε νέο παιδί πρέπει να θυμάται. Το πόσο περήφανοι είμαστε που κάποιοι κάποτε πολέμησαν για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μας. Να το τιμάμε και να θυμόμαστε λίγο ότι πρέπει να αγαπάμε την πατρίδα μας», ανέφερε στο Action24, η Ιάσμη Καλαθάκη συντονίστρια του δρώμενου.

