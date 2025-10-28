Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

Συγκίνηση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία των Θεσπιών Βοιωτίας η συμμετοχή της 14χρονης Αλεξίας - που πυροβολήθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο κεφάλι πριν έξι χρόνια - στην μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η περιπέτεια της μικρής ξεκίνησε το Πάσχα του 2019 όταν κατά τη διάρκεια του γλεντιού και ενώ το 8χρονο τότε παιδί έπαιζε αμέριμνο στην αυλή του σπιτιού του, πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αδεσπότη σφαίρα.

Μετά τον τραυματισμό της, η Αλεξία έμεινε ανάπηρη κατά 95% εφ’ όρου ζωής. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε αρκετά χειρουργεία, ενώ για πολλούς μήνες δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον καθώς δεν μιλούσε, κινούσε ασυναίσθητα τα άκρα της και ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι του Νοσοκομείου Παίδων ακολουθώντας ειδική θεραπεία.

Ο 55χρονος που είχε συλληφθεί για την υπόθεση, καταδικάστηκε για σωματικές βλάβες από αμέλεια και του επιβλήθηκε συνολική ποινή τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών με αναστολή, όπως και χρηματική ποινή 1.600 ευρώ.

