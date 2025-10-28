Τασούλας από Θεσσαλονίκη: «Στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα»

Μετά την αεροπορική επίδειξη με το αναβαθμισμένο F-16 τύπου Viper στη Θεσσαλονίκη, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Κύριε Επισμηναγε, σε αυτές τις στιγμές, στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια.

Συνεχίζετε οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε. Να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό. Εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40.

Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοικτών ελληνικών οριζόντων.

Πάντα ψηλά κύριε Επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 40».

Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του ΑΣΔΗΜ (Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Ηπείρου Μακεδονίας) στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, λίγο πριν ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.