Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ

Νταλίκα που μετέφερε χώματα ανετράπη το πρωί της Τετάρτης στα Βλάχικα της Βάρης.

Κατά το τροχαίο ατύχημα, ο οδηγός του φορτηγού εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο από το προσωπικό του του ΕΚΑΒ.

Η νταλίκα, κατά την ανατροπή της έπεσε σε ΙΧ αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο στο σημείο και ευτυχώς ήταν άδειο.