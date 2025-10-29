Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ
Ο οδηγός του φορτηγού εγκλωβίστηκε στο όχημα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Νταλίκα που μετέφερε χώματα ανετράπη το πρωί της Τετάρτης στα Βλάχικα της Βάρης.
Κατά το τροχαίο ατύχημα, ο οδηγός του φορτηγού εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο από το προσωπικό του του ΕΚΑΒ.
Η νταλίκα, κατά την ανατροπή της έπεσε σε ΙΧ αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο στο σημείο και ευτυχώς ήταν άδειο.
