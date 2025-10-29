Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ

Ο οδηγός του φορτηγού εγκλωβίστηκε στο όχημα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νταλίκα που μετέφερε χώματα ανετράπη το πρωί της Τετάρτης στα Βλάχικα της Βάρης.

Κατά το τροχαίο ατύχημα, ο οδηγός του φορτηγού εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο από το προσωπικό του του ΕΚΑΒ.

Η νταλίκα, κατά την ανατροπή της έπεσε σε ΙΧ αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο στο σημείο και ευτυχώς ήταν άδειο.

56755287422220752816490734390907337075152273n.jpg
57371473022526008585801745731892716375939630n.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση στον προαστιακό - 15χρονος επιβάτης κατέρρευσε

09:25ΚΟΣΜΟΣ

«Μελίσσα»: Σάρωσε τη Τζαμάικα, φθάνει στην Κούβα ο «τυφώνας του αιώνα» - Τουλάχιστον 7 νεκροί και τεράστιες ζημιές

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε και χτύπησε 51χρονο στον δρόμο – Αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του

09:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο του γηπέδου στο ημίχρονο

09:19TRAVEL

Ο πιο δημοφιλής προορισμός της χρονιάς για τους Βρετανούς αποκαλύφθηκε και δεν είναι η Ισπανία

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών

09:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «αστέρι ζόμπι» ξυπνά ξαφνικά μετά από 3 δισεκατομμύρια χρόνια και «καταπίνει» πλανήτη

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Οι σχέσεις του πρωθυπουργού με τον κ. Δένδια είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο» - Τι είπε περί ανασχηματισμού

09:01ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Με 30άρα ο Αντετοκούνμπο «λύγισε» τους Νικς - Όλα τα αποτελέσματα

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Αιματηρή επιδρομή με τουλάχιστον 64 νεκρούς κατά καρτέλ στις φαβέλες του Ρίο - Εγκληματική οργάνωση έριξε βόμβες από drones - Βίντεο

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι «μπίζνες» της «Οσίας Αικατερίνης της Θεσσαλονίκης»: Πώς ξεγελούσε τα θύματά της - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

«Επιθετική» μαϊμού μολυσμένη με covid και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες κυκλοφορεί ελεύθερη στο Μισισιπή

08:45ΜΠΑΣΚΕΤ

«Λάβα την έλιωσε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Οι πιο καταστροφικοί τυφώνες στην ιστορία: Από τη «Μελίσσα» στην «κόλαση» του 1780 - «Βλέπαμε μόνο λάσπη, συντρίμμια και πτώματα»

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής χιονόπτωση στην Ισλανδία: «Έσπασε» ιστορικό ρεκόρ στο Ρέικιαβικ - Δείτε βίντεο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

«Στιγμιότυπα» από το παρελθόν του κλίματος στη Γη σε πάγο 6 εκατομμυρίων ετών

08:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι ετοιμάζουν μπαταρία στερεού ηλεκτρολύτη με αυτονομία 1.300 χιλιομέτρων

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

07:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3+1 κολπάκια για το iOS που (κατά πάσα πιθανότητα) δεν γνωρίζεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Αιματηρή επιδρομή με τουλάχιστον 64 νεκρούς κατά καρτέλ στις φαβέλες του Ρίο - Εγκληματική οργάνωση έριξε βόμβες από drones - Βίντεο

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

05:32ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Τζαμάικα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα» – Σε κατάσταση καταστροφής το νησί

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι «μπίζνες» της «Οσίας Αικατερίνης της Θεσσαλονίκης»: Πώς ξεγελούσε τα θύματά της - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πόση ηχορύπανση μπορεί να αντέξει η Αθήνα; Η άνιση μάχη με τους αφόρητους θορύβους - Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση; Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής χιονόπτωση στην Ισλανδία: «Έσπασε» ιστορικό ρεκόρ στο Ρέικιαβικ - Δείτε βίντεο

07:21ΚΟΣΜΟΣ

«Αντι – παρέλαση» των Τούρκων ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου με το νέο άρμα μάχης ALTAY

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ – καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων στην Πετρούπολη: Φωνάζουν, κάνουν χαμό και απειλούν κόσμο

08:49ΚΟΣΜΟΣ

«Επιθετική» μαϊμού μολυσμένη με covid και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες κυκλοφορεί ελεύθερη στο Μισισιπή

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στα Σώματα Ασφαλείας: Το νέο μισθολόγιο σε ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, Λιμενικό – Αναλυτικοί πίνακες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ