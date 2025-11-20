Γαλάτσι: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε μετά από πρόσκρουση
Παρά το σοβαρό ατύχημα, ο οδηγός είχε μόνο λίγες γρατζουνιές και κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Γαλάτσι, όταν ένα αυτοκίνητο ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που το όχημα «σηκώθηκε» και κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.
Παρά το σοβαρό ατύχημα, ο οδηγός είχε μόνο λίγες γρατζουνιές και κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, επιβιβαζόμενος στο ασθενοφόρο χωρίς τη βοήθεια διασωστών. Εκτιμάται ότι πιθανή αιτία της απώλειας ελέγχου ήταν η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
Η χρήση κινητού εν ώρα οδήγησης προβλέπει αυστηρές κυρώσεις από τον νόμο. Συγκεκριμένα:
Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες.
Σε περίπτωση ατυχήματος, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.