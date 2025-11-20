Γαλάτσι: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε μετά από πρόσκρουση

Παρά το σοβαρό ατύχημα, ο οδηγός είχε μόνο λίγες γρατζουνιές και κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα

Newsbomb

Γαλάτσι: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε μετά από πρόσκρουση
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Γαλάτσι, όταν ένα αυτοκίνητο ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που το όχημα «σηκώθηκε» και κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Παρά το σοβαρό ατύχημα, ο οδηγός είχε μόνο λίγες γρατζουνιές και κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, επιβιβαζόμενος στο ασθενοφόρο χωρίς τη βοήθεια διασωστών. Εκτιμάται ότι πιθανή αιτία της απώλειας ελέγχου ήταν η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Η χρήση κινητού εν ώρα οδήγησης προβλέπει αυστηρές κυρώσεις από τον νόμο. Συγκεκριμένα:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες.
Σε περίπτωση ατυχήματος, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς μπορείς να κερδίσεις πραγματικά χρήματα με ένα snap αυτή την Black Friday

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Kykloi by Priceless είναι σίγουρα ένα νέο εστιατόριο που αξίζει να επισκεφθείς

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ντουμπάι και Davis Cup

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τυμπάκι: Εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός «μυστήριο» - Ο ανιψιός πυροβόλησε τον θείο του ενώ κοιμόταν

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ασανσέρ: Ανάγκη η συμβολή όλων των αρμόδιων φορέων στην προσπάθεια που αφορά την ασφάλεια κάθε πολίτη

09:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα – «Θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μπλακ άουτ σε περιοχές του Παρισιού

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πτώση 3χρονου αγοριού από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου

09:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: «Λύγισε» με συγκινητικό βίντεο για το βραβείο του πιο αγαπητού παίκτη στην Μπαρτσελόνα

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Η συγκινητική στιγμή που ενυδρίδα επανενώνεται με το μικρό της - Δείτε βίντεο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 16χρονης - Εντοπίστηκε καλά στην υγεία της

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομολόγησε την ενοχή του ο Γεωργιανός νεοναζί που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά ντυμένος Αϊ Βασίλης

09:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Δένει» τον Μεντιλίμπαρ στο λιμάνι - Ξεκινούν επαφές για την ανανέωση

09:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η καταβολή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

09:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάνδρα: Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης - Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο από δημοτική παροχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

09:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

09:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα – «Θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες του ξυλοδαρμού - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού, υποστηρίζει το περιβάλλον του θύματος στο Newsbomb

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καιρό» - Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομολόγησε την ενοχή του ο Γεωργιανός νεοναζί που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά ντυμένος Αϊ Βασίλης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κατολισθήσεις στο Ζαγόρι, απεγκλωβισμοί στα Τζουμέρκα και πλημμύρες σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

09:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάνδρα: Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης - Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο από δημοτική παροχή

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε μετά από πρόσκρουση

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος αποχαιρετισμός της Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: «Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή»

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Η συγκινητική στιγμή που ενυδρίδα επανενώνεται με το μικρό της - Δείτε βίντεο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της σύγκρουσης: Η επιτομή του υβριδικού πολέμου μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας: Λέιζερ, drones, δολιοφθορές και παραβιάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ