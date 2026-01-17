Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο - Με drones αυτή τη φορά

Νέες τουρκικές παραβιάσεις καταγράφηκαν σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2026, στο Αιγαίο Πέλαγος, εντείνοντας εκ νέου το κλίμα έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) προχώρησαν σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών, καθώς και σε παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ).

Ειδικότερα, καταγράφηκαν συνολικά τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών και πέντε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τα δύο τουρκικά UAV, τα οποία δεν έφεραν οπλισμό. Τα περιστατικά σημειώθηκαν στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, μια ζώνη που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της τουρκικής προκλητικότητας.

Όπως τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Τουρκία εντάσσεται σε μια ευρύτερη τακτική αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων και την άσκηση πολιτικής πίεσης.