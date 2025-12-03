Ρωσία: Ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ

Ολοκληρώθηκε ύστερα από πέντε ώρες η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο που χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις συνομιλίες για το σχέδιο της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, και ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Η πρώτη αντίδραση της ρωσικής πλευράς

«Χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες ο Γιούρι Ουσακόφ σε δηλώσεις που μεταδίδει το πρακτορείο Interfax. Διευκρίνισε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, συμπληρώνοντας πως οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσουν τον πρόεδρο Τραμπ και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.

Ο «φόβος» του Ζελένσκι

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι έχει κάποια αισιοδοξία σε σχέση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες λόγω της ταχύτητας της διαδικασίας και του ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών για την εξεύρεση λύσης.

«Υπήρχε λίγη αισιοδοξία στα λεγόμενα μου λόγω της ταχύτητας των διαπραγματεύσεων και από την αμερικανική πλευρά, λόγω τους ενδιαφέροντος της γι’ αυτές. Έδειξε ότι η Αμερική δεν αποσύρεται τώρα από κανένα είδος διπλωματικού διαλόγου και αυτό είναι καλό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε εκδήλωση κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Δουβλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ερωτηθείς αν φοβάται μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες χάσουν το ενδιαφέρον τους για την διαδικασία, απάντησε «ναι φοβάμαι».

Υποστήριξε επίσης ότι στόχος της Ρωσίας είναι να απεμπλακούν οι ΗΠΑ από την σχέση τους με την Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης