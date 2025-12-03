Θλιβερή εικόνα: Σχεδόν 500 απειλούμενες φώκιες της Κασπίας ξεβράζονται νεκρές στις ρωσικές ακτές

Η Ρωσία έχει δει ένα ακόμη κύμα μαζικών θανάτων του απειλούμενου είδους της φώκιας της Κασπίας, καθώς σχεδόν 500 βρέθηκαν νεκρές.

Συγκλονιστικό βίντεο με τους μαζικούς θανάτους, κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο, όταν ένας άνδρας βρήκε αρκετές σε μια παραλία στην ακτογραμμή του Νταγκεστάν.

Το μυστήριο που περιβάλλει τους θανάτους έχει οδηγήσει τις αρχές της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν να ξεκινήσουν μια μεγάλη υπηρεσιακή έρευνα.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο φυσικών πόρων του Νταγκεστάν ανέφερε: «Μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί 484 πτώματα φώκιας που έχουν ξεβραστεί στην ακτή»

Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που το Νταγκεστάν βιώνει μαζικούς θανάτους. Το 2022 ήταν η χρονιά όπου βρέθηκαν πάνω από 2.500 πτώματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Moscow Times, το υπουργείο πιστεύει ότι οι θάνατοι φώκιας συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου μετανάστευσης.

Αναφέρονται σε πρόσφατες έρευνες για να υποστηρίξουν ότι οι θάνατοι οφείλονται κυρίως σε ασφυξία που προκαλείται από εκλύσεις φυσικού αερίου από τον βυθό της θάλασσας.

Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτές οι ασυνήθιστες μαζικές θανάτωσεις μπορεί να οφείλονται σε ανθρώπινους παράγοντες.

Μία από τις υποτιθέμενες ανθρώπινες αιτίες που έχουν προταθεί για τις μαζικές θανάτους του παρελθόντος είναι τα δίχτυα των αλιευτικών σκαφών, τα οποία προκαλούν ασφυξία στα ζώα.

Άλλοι ισχυρισμοί σχετικά με τους θανάτους αναφέρουν ότι το είδος αυτό είναι θύμα υπερβολικού κυνηγιού και των επιπτώσεων της βιομηχανικής ρύπανσης.

Σοκαριστικά είναι τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθυσμός της έχει μειωθεί κατά 90% από τις αρχές του 20ού αιώνα.