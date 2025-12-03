Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε πολύ γρήγορα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε χθες τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εάν ξεκινήσουν πόλεμο με τη Ρωσία, τότε η Μόσχα είναι έτοιμη να πολεμήσει. Τόνισε μάλιστα ότι η ήττα των ευρωπαϊκών δυνάμεων θα ήταν τόσο καταστροφική και άμεση που δεν θα έμενε κανείς για να διαπραγματευτεί στη συνέχεια με τη Ρωσία, εκτοξεύοντας έμμεσο, αλλά σαφή υπαινιγμό για χρήση πυρηνικών.

Ο Πούτιν εξέφρασε τη νέα απειλή προς τους Ευρωπαίους, λίγο πριν συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο για ένα νέο γύρο συνομιλιών με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, της πιο θανατηφόρας ευρωπαϊκής σύγκρουσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία δεν έχει κατακτήσει την Ουκρανία που υποστηρίζεται από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και τις ΗΠΑ, το Κίεβο όμως και οι Ευρωπαίοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι εάν ο Πούτιν κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τότε θα μπορούσε να επιτεθεί σε μία χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, έναν ισχυρισμό τον οποίο ο Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει ως ανοησία.

H συνάντηση στο Κρεμλίνο SPUTNIK POOL

Kληθείς να σχολιάσει την δήλωση του Ούγγρου υπουργού Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ο Πούτιν απάντησε ότι η Ρωσία δεν θέλει πόλεμο με την Ευρώπη. «Αν η Ευρώπη ξαφνικά θελήσει να ξεκινήσει πόλεμο μαζί μας και τον ξεκινήσει, τότε θα τελείωνε τόσο γρήγορα για την Ευρώπη που η Ρωσία δεν θα είχε κανέναν άλλον για να διαπραγματευτεί».

​Υποστήριξε επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν ήταν ένας ολοκληρωμένος πόλεμος και ότι η Ρωσία ενεργούσε με «χειρουργικό» τρόπο που δεν θα επαναλαμβανόταν σε μια άμεση αντιπαράθεση με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Ο Πούτιν κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποβάλλοντας προτάσεις που γνώριζαν ότι θα ήταν «απολύτως απαράδεκτες» για τη Μόσχα, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να κατηγορήσουν τη Ρωσία ότι δεν επιθυμεί ειρήνη. Είπε επίσης ότι τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αποκλειστεί από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία διακόπτοντας τις επαφές με τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι «Είναι με το μέρος του πολέμου».

Ο Πούτιν απείλησε επίσης να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα ως απάντηση στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Οι συνομιλίες στη Μόσχα ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ μετά από πέντε ώρες και ο Γουίτκοφ φέρεται να μετέβη στη συνέχεια στην αμερικανική πρεσβεία.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ

Ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ πιστεύει ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν «μπλοφάρει» για την ετοιμότητά του να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ευρώπης, ανέφερε η Pravda. Μιλώντας σε δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας πριν από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ενώ η Συμμαχία γνωρίζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Πούτιν, δεν τις ερμηνεύει ως ένδειξη πραγματικής πρόθεσης.

«Ο Πούτιν μπορεί να λέει ότι είναι έτοιμος για πόλεμο. Αλλά όταν ο Πούτιν λέει κάτι - συχνά δεν αποδεικνύεται αλήθεια. Και σε κάθε περίπτωση, δεν πιστεύω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος για πόλεμο με την Ευρώπη», δήλωσε ο αξιωματούχος Ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ αναγνώρισε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας παραμένουν σημαντικές, ιδίως λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτήσει από τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτό, κατά την άποψη της Συμμαχίας, δεν καθιστά αξιόπιστες τις απειλές του Πούτιν.

«Δεν είναι έτοιμος. Αλλά δεν λέω ότι η Ρωσία δεν παράγει αρκετό στρατιωτικό εξοπλισμό και δεν λέω ότι η Ρωσία δεν διαθέτει τη στρατιωτική ικανότητα ή την οικονομική βάση για μια τέτοια εκστρατεία. Και φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρωσία δεν θέλει να αλλάξει την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Ο λόγος είναι ότι γνωρίζει ότι το ΝΑΤΟ θα αμυνθεί - και ακόμα κι αν έχει την ικανότητα να διεξάγει πόλεμο, δεν έχει την ικανότητα να κερδίσει».

Χωρίς τον Ρούμπιο η Σύνοδος των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ

Oι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ για την Ουκρανία, για το οποίο δεν ζητήθηκε η γνώμη τους και μόνο ένας υφυπουργός εκπροσωπεί την ισχυρότερη χώρα-μέλος της Συμμαχίας. Η Σύνοδος Κορυφής θα πραγματοποιηθεί μια ημέρα μετά τη συνάντηση των Γουίτκοφ και Κούσνερ, με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα για να συζητήσουν μια αναθεωρημένη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

?Update: Secretary Marco Rubio decides not to waste his time attend NATO’s annual foreign ministers’ summit in Brussels tomorrow.



The entire meeting will be wasted talking about the Ukrainian War, already lost. It’s the first time since 1999 that the US Secretary of State won’t… pic.twitter.com/r6scpiw7Uf — US Homeland Security News (@defense_civil25) December 2, 2025

Πίσω στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί του ΝΑΤΟ θα αφιερώσουν μέρος της συνάντησής τους συζητώντας τι ελπίζουν να δουν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, με κύριο επίκεντρο την ασφάλεια και τις εδαφικές εγγυήσεις. Ενώ η συμμαχία δεν έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, κάποιοι στις Βρυξέλλες παραμένουν αισιόδοξοι.

Ένας διπλωμάτης είπε ότι οι τελευταίες εκδόσεις του σχεδίου δεν μοιάζουν καθόλου με το πρώτο προσχέδιο, προσθέτοντας ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε σημαντικές προσαρμογές που περιελάμβαναν τις απόψεις της Ευρώπης. Ωστόσο, πηγές στην έδρα του ΝΑΤΟ παραδέχονται ότι μόνο οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τη Ρωσία.

Από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα απουσιάσει ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα εκπροσωπηθεί από τον αναπληρωτή του, Κρίστοφερ Λαντάου. Ο Ρούτε δήλωσε ότι αυτό συμβαίνει επειδή έχει «πολλά άλλα ζητήματα στο μυαλό του» και τίποτα δεν πρέπει να ερμηνεύεται σε αυτό. Είναι η πρώτη φορά από το 1999 ωστόσο που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν θα παρευρεθεί στην καθιερωμένη συνάντηση και μάλιστα σε μία τόσο κρίσιμη χρονική συγκυρία

«Δεν είμαστε πιο κοντά στην ειρήνη στην Ουκρανία»

Αμέσως μετά τις διαπραγματεύσει στο Κρεμλίνο, ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχαν συμφωνήσει με την αμερικανική αντιπροσωπεία «να μην αποκαλύψουν την ουσία των διαπραγματεύσεων, καθώς η συζήτηση ήταν εμπιστευτική». Είπε ότι οι Αμερικανοί θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον και θα παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στον πρόεδρο Τραμπ, αλλά είπε: «Δεν είμαστε πιο κοντά στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία και υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν ότι υποκύπτει στις κύριες απαιτήσεις της Μόσχας για το ΝΑΤΟ, τον ρωσικό έλεγχο του ενός πέμπτου της Ουκρανίας και τους περιορισμούς στον στρατό της Ουκρανίας. Στη συνέχεια, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις υπέβαλαν μια αντιπρόταση και στις συνομιλίες στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι είχαν δημιουργήσει ένα «ενημερωμένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ουκρανός στρατιώτης περπατάει σε δρόμο στην Kostyantynivka, στο μέτωπο του πολέμου, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. Oleg Petrasiuk/AP

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας, ή 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αύξηση μόνο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με δύο χρόνια πριν, αν και έχουν προχωρήσει το 2025 με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022, σύμφωνα με φιλοουκρανικούς χάρτες. Ο Πούτιν έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πυροδοτώντας τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από τα βάθη του Ψυχρού Πολέμου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Ρώσοι και Ουκρανοί άνδρες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. Ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία αποκαλύπτουν τις απώλειές τους. Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνομιλήσει για την ειρήνη, αλλά ότι εάν η Ουκρανία αρνηθεί μια συμφωνία, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω και θα καταλάβουν περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

Η σύγκρουση ξέσπασε για πρώτη φορά στην ανατολική Ουκρανία το 2014, μετά την ανατροπή ενός φιλορώσου προέδρου στην Επανάσταση του Μαϊντάν στην Ουκρανία. Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Μόσχα μάχονταν με τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου στην ανατολική Ουκρανία.

