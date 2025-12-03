Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ έφυγε από τη Μόσχα χωρίς συμφωνία - Στο σημείο μηδέν η ειρηνευτική προσπάθεια

Η κρίση στην Ουκρανία δεν είναι πιο κοντά στην επίλυση μετά τις συνομιλίες με τον Γουίτκοφ, ανέφεραν πηγές του Κρεμλίνου, την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι «σαμποτάρουν την ειρήνη»

Φωτ. Αρχείου - Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση στο Κρεμλίνο, στις 6 Αυγούστου 2025. 

Gavriil Grigorov/AP
Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ φέρεται να αναχώρησε από τη Μόσχα το βράδυ της Τρίτης χωρίς ειρηνευτική συμφωνία στις αποσκευές του (2/12), καθώς πηγές από το Κρεμλίνο δήλωσαν ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προηγήθηκαν δύο χαοτικές εβδομάδες διαπραγματεύσεων και παζαριών, που ξεκίνησαν με τη ρωσική διαρροή μιας λίστας 28 σημείων που η Μόσχα είχε συζητήσει με τις ΗΠΑ, ακολουθούμενη από φρενήρεις προσπάθειες με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης για την υποβολή μιας αντιπρότασης πιο αποδεκτής από το Κίεβο.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι μετά την πεντάωρη συνάντησή τους, οι δύο πλευρές δεν είναι «ούτε πιο μακριά ούτε πιο κοντά στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει». Την Τρίτη, ένα βίντεο έδειξε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να ρωτάει τον Γουίτκοφ, τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, για μια σύντομη περιήγηση που είχε κάνει στη Μόσχα πριν από τη συνάντηση, με τον Γουίτκοφ να την αποκαλεί «υπέροχη πόλη». Στη συνέχεια, το βίντεο διακόπηκε.

Πούτιν Γουίτκοφ Κούσνερ Μόσχα

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα

SPUTNIK POOL

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι ανησυχεί πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χάσουν το ενδιαφέρον τους για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία . «Φοβάμαι αν κάποιος από τους συμμάχους μας κουραστεί», δήλωσε ο Ζελένσκι σε εκδήλωση στο Δουβλίνο. «Στόχος της Ρωσίας είναι να αποσύρει το ενδιαφέρον της Αμερικής από αυτήν την κατάσταση».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «περιμένει μηνύματα» από την αμερικανική αντιπροσωπεία μετά τη συνάντησή της με τον Πούτιν και είναι «έτοιμος για μια συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συζητήσεις». Αμερικανικά δημοσιεύματα υποδηλώνουν ότι ο Γουίτκοφ μπορεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι μετά την αναχώρησή του από τη Μόσχα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την πλευρά του χρησιμοποίησε τις συνομιλίες της Τρίτης για να απειλήσει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη . «Η Ευρώπη εμποδίζει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία», ισχυρίστηκε ο Πούτιν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία σε δηλώσεις του στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας: «Η Ρωσία δεν σκοπεύει να πολεμήσει την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα». Ο Πούτιν δεν διευκρίνισε ποιες ευρωπαϊκές απαιτήσεις θεωρεί απαράδεκτες. «Είναι υπέρ του πολέμου», είπε ο Πούτιν αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Ο νέος «Ψυχρός Πόλεμος»

Οι ουκρανικές αρχές εν τω μεταξύ συνέλαβαν έναν Βρετανό στρατιωτικό εκπαιδευτή που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας και σχεδιασμό δολοφονιών. Ο Ross David Cutmore, 40 ετών, από το Dunfermline, φέρεται να στρατολογήθηκε από την υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας, την FSB, για να «εκτελέσει στοχευμένες δολοφονίες στο έδαφος της Ουκρανίας» μεταξύ 2024 και 2025. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε: «Παρέχουμε προξενική βοήθεια σε έναν Βρετανό άνδρα που κρατείται στην Ουκρανία. Παραμένουμε σε στενή επαφή με τις ουκρανικές αρχές».

Ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία την ίδια ώρα που ισχυρίζεται ότι μετέφερε ηλιέλαιο στη Γεωργία ανέφερε επίθεση με drone στα ανοικτά των τουρκικών ακτών χθες (2/12), κατά την οποία τα 13 μέλη του πληρώματός του δεν τραυματίστηκαν, ανέφεραν η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας και η ναυτιλιακή υπηρεσία Tribeca. Η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση στο Midvolga-2, το οποίο περιγράφεται από τα ηλεκτρονικά μητρώα ως δεξαμενόπλοιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων.

sea-baby-ukraine.jpg

Οι επιθέσεις σε τάνκερ απειλούν την «Ειρήνη Τραμπ»

Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις

Η Τουρκία έχει αναφέρει ότι τρία δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Ρωσία δέχτηκαν επίθεση στα ανοικτά των ακτών της στη Μαύρη Θάλασσα τις τελευταίες ημέρες. Ουκρανική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο AFP ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν ναυτικά drones για να χτυπήσουν δύο από τα δεξαμενόπλοια, την Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας, ισχυριζόμενη ότι και τα δύο πλοία «μετέφεραν κρυφά ρωσικό πετρέλαιο».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταδίκασε την Τρίτη τις επιθέσεις ως πειρατεία και απείλησε να λάβει μέτρα κατά των δεξαμενόπλοιων χωρών που βοηθούν την Ουκρανία, καθώς και να εντείνει τις επιθέσεις της Ρωσίας σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και πλοία . Ένα άλλο πετρελαιοφόρο, το Mersin με σημαία Παναμά, χτυπήθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ντακάρ από τέσσερις εξωτερικές εκρήξεις την περασμένη εβδομάδα μετά τον απόπλου του από τη Ρωσία, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο τους Τούρκους ιδιοκτήτες του πλοίου και τις αρχές της Σενεγάλης. Οι απόψεις των ειδικών σχετικά με το εάν η Ουκρανία εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση ήταν ανάμεικτες, ανέφερε το AFP.

Τι θα γίνει με τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος σχεδιάζει να υποβάλει αυτή την εβδομάδα νομική πρόταση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού από τις χρηματοπιστωτικές αγορές ή συνδυασμού των δύο επιλογών, δήλωσαν πηγές στο Reuters. Το θέμα θα συζητηθεί σήμερα (3/12) από την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Οκτώβριο να καλύψουν τις «πιεστικές οικονομικές ανάγκες» της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά δεν ενέκριναν το σχέδιο για τη χρήση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη ως δάνειο για το Κίεβο, λόγω των έντονων αντιρρήσεων της βελγικής κυβέρνησης. Το Βέλγιο εκφράζει φόβους οτι επειδή φιλοξενεί το αποθετήριο Euroclear που κατέχει τα περισσότερα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούσε να κινδυνεύσει από νομικά αντίποινα εάν κατασχεθούν.

