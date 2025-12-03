Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε ώρες στο τραπέζι Πούτιν - Γουίτκοφ, αλλά «έχουμε πολλή δουλειά ακόμη»

«Εποικοδομητική» η συνάντηση λέει το Κρεμλίνο αλλά τμήματα του σχεδίου παραμένουν «απαράδεκτα» για τη Ρωσία

Χρύσα Γρίβα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε ώρες στο τραπέζι Πούτιν - Γουίτκοφ, αλλά «έχουμε πολλή δουλειά ακόμη»

Βλαντιμίρ Πούτιν

SPUTNIK POOL
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πέντε ώρες διαβουλεύσεων ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να οδήγησαν σε πρόοδο για μια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία.

Αμέσως πριν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την αμερικανική αντιπροσωπεία, μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε μια βαρυσήμαντη δήλωση, τονίζοντας πως «αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι».

Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε τη συνάντηση στη Μόσχα «εποικοδομητική», ωστόσο σημείωσε πως τμήματα του σχεδίου παραμένουν «απαράδεκτα» για τη Ρωσία.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, έπειτα από εβδομάδες εντατικής διπλωματίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η αμερικανική πλευρά δεν έχει προβεί σε σχόλια μετά την αποχώρησή της από τη Μόσχα.

Πούτιν Γουίτκοφ Κούσνερ Μόσχα

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα

SPUTNIK POOL

Η θέση του Κρεμλίνου

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Πούτιν απέρριψε τις αλλαγές που πρότειναν το Κίεβο και ευρωπαϊκές χώρες στο αμερικανικό προσχέδιο συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι είναι «απαράδεκτες». Προειδοποίησε δε πως αν η Ευρώπη «θέλει πόλεμο και τον ξεκινήσει, εμείς είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή».

Το σχέδιο των ΗΠΑ -που είχε διαρρεύσει τον Νοέμβριο και θεωρήθηκε ευνοϊκό προς τη Μόσχα- έχει τροποποιηθεί πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Μετά τις συνομιλίες, ο κορυφαίος σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε πως το Κρεμλίνο «συμφώνησε σε κάποια σημεία, αλλά για άλλα ασκήσαμε κριτική». «Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει σε συμβιβαστική εκδοχή… Μπροστά μας έχουμε πολλή δουλειά», είπε.

Τα αγκάθια στη διαπραγμάτευση

Οι βασικές διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν:

  • η απαίτηση η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που ακόμη ελέγχει και
  • οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας.

Επιπλέον, η Ρωσία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας διατηρούν τελείως διαφορετικές προσδοκίες για το τι πρέπει να περιλαμβάνει μια τελική συμφωνία.

Πριν από τις συνομιλίες, ο Πούτιν εξαπέλυσε επίθεση στους ευρωπαίους ηγέτες που στηρίζουν την αμυντική προσπάθεια της Ουκρανίας, λέγοντας πως είναι «υπό την ψευδαίσθηση» ότι μπορούν να επιφέρουν στρατηγική ήττα στη Ρωσία.

Russian President Putin meets US Special Envoy Witkoff at Kremlin

Πούτιν με τον Ουσάκοφ και τον Δημιτρίεφ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

SPUTNIK POOL

Η στάση του Κιέβου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι αναμένει ενημέρωση από την αμερικανική ομάδα για τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, χωρίς να είναι σαφές αν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα ταξιδέψουν στο Κίεβο ή σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για συνέχιση των επαφών.

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες στη Μόσχα, ο Ζελένσκι δήλωσε πως υπάρχει «μεγαλύτερη από ποτέ» δυνατότητα τερματισμού του πολέμου, αλλά ότι «κάποια στοιχεία του σχεδίου χρειάζονται ακόμη επεξεργασία».

«Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συζητήσεις», είπε σε συνέντευξη Τύπου στην Ιρλανδία. Επανέλαβε επίσης ότι:

  • η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει στις συνομιλίες ειρήνης,
  • πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες εγγυήσεις ασφαλείας, όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ —κάτι που η Ρωσία απορρίπτει και ο Τραμπ έχει αποκλείσει.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τρόπο που σε έναν χρόνο η Ρωσία να μην μπορεί να επιστρέψει», τόνισε.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη δύο γύρους υψηλού επιπέδου συνομιλιών για το προσχέδιο, παρουσία Γουίτκοφ, Κούσνερ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι το σχέδιο έχει «βελτιωθεί σημαντικά», χωρίς όμως να αποκαλύπτει λεπτομέρειες.

Πούτιν Κούσνερ Μόσχα

Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Μόσχα

SPUTNIK POOL

Διχασμένη η Δύση

Η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν παρουσιάσει αντίστοιχο εναλλακτικό κείμενο, αφαιρώντας πολλά επίμαχα σημεία του αμερικανικού σχεδίου - όπως την αναγνώριση των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως ντε φάκτο ρωσικών.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με αρκετούς ακόμη ευρωπαίους ηγέτες να συμμετέχουν διαδικτυακά. Ο Μακρόν δήλωσε πως «δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο» και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμβολή Ουκρανίας και Ευρώπης.

Η κατάσταση στο πεδίο των μαχών

Την ώρα των διπλωματικών διεργασιών, οι μάχες συνεχίζονταν. Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι συνεχίζει να μάχεται στη στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ, αντικρούοντας τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι έχει καταληφθεί.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει στρατιώτες να υψώνουν σημαίες στην πόλη. Η ουκρανική πλευρά απάντησε ότι η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει «τεχνητή εικόνα νίκης», υποστηρίζοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις «τράπηκαν σε φυγή» και ότι «οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης συνεχίζονται».

Η Ουκρανία διατηρεί έλεγχο στο βόρειο τμήμα της πόλης, με τη Μόσχα να υφίσταται βαριές απώλειες, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό και διεθνείς παρατηρητές.

Το Κίεβο διέψευσε επίσης τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι καταλήφθηκε η μεθοριακή πόλη Βοβτσάνσκ και ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του «βελτίωσαν σημαντικά» τη θέση τους στο Κουπιάνσκ.

xartis-oukrania.jpg

Χάρτης του BBC για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία στην Ουκρανία

Ένας πόλεμος χωρίς τέλος στον ορίζοντα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ενώ πάνω από 14.000 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Καθημερινοί βομβαρδισμοί με drones και πυραύλους έχουν καταστρέψει παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία και κατοικίες.

Η σύγκρουση έχει τις ρίζες της στο 2014, όταν ανατράπηκε ο φιλορώσος πρόεδρος της Ουκρανίας και η Ρωσία απάντησε προσαρτώντας την Κριμαία και ενισχύοντας ένοπλες εξεγέρσεις στα ανατολικά της χώρας.

Ρωσία Ουκρανία Πούτιν Μόσχα Γουίτκοφ
0107
Πηγή: SPUTNIK POOL
Ρωσία Ουκρανία Πούτιν Μόσχα Γουίτκοφ
0207
Πηγή: SPUTNIK POOL
Ρωσία Ουκρανία Πούτιν Μόσχα Γουίτκοφ
0307
Πηγή: SPUTNIK POOL
Ρωσία Ουκρανία Πούτιν Μόσχα Γουίτκοφ
0407
Πηγή: SPUTNIK POOL
Ρωσία Ουκρανία Πούτιν Μόσχα Γουίτκοφ
0507
Πηγή: SPUTNIK POOL
Ρωσία Ουκρανία Πούτιν Μόσχα Γουίτκοφ
0607
Πηγή: SPUTNIK POOL
Ρωσία Ουκρανία Πούτιν Μόσχα Γουίτκοφ
0707
Πηγή: SPUTNIK POOL

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:06ΚΟΣΜΟΣ

«Κανένας δεν πρέπει ποτέ να το ζήσει»: Η σπαραχτική, απεγνωσμένη προσπάθεια πατέρα να σώσει το παιδί του από τις σφαίρες σε πάρτι στην Καλιφόρνια

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο νέος turbo diesel της Audi καίει μέχρι και λάδι από τηγάνι

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Kαθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, Αττική Οδό, Κηφισό

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία - σύμβολο της φονικής πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ - Ο σπαραγμός του 71χρονου συνταξιούχου για την αγαπημένη του

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο και τη σύλληψη Μογκερίνι – Από την κορυφή της διπλωματικής σκηνής, στο κρατητήριο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ έφυγε από τη Μόσχα χωρίς κανένα σημάδι συμφωνίας - Ξανά στο σημείο μηδέν η ειρηνευτική προσπάθεια

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το νέο Galaxy Z TriFold της Samsung

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Τσιάρας και ο μουντζούρης, η σύγκριση Τσίπρα - Πιερρακάκη, Τσίπρας στο Παλλάς, τα νεύρα του Ανδρουλάκη, βροχή οι ερωτήσεις στη Eurobank, Παπασταύρου και πάλι στις ΗΠΑ, ξεκάθαρο μήνυμα της Motor Oil και οι συγχωνεύσεις που έρχονται στην πληροφορική

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε ώρες στο τραπέζι διαπραγματεύσεων αλλά «έχουμε πολλή δουλειά ακόμη», ενώ ο Πούτιν δηλώνει «είμαστε έτοιμοι» αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές σε καταστήματα στο Κουκάκι μετά από επίθεση αγνώστων

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών - Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου οι ειδικοί ενόψει της νέας κακοκαιρίας

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Σε τι τιμή θα τα αγοράσουμε φέτος

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί η χώρα και σήμερα: Επιμένουν οι αυτοκινητιστές - Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Μεγάλη προσοχή για 48 ώρες σε αρκετές περιοχές – Θα ρίξει «πολύ νερό»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο και τη σύλληψη Μογκερίνι – Από την κορυφή της διπλωματικής σκηνής, στο κρατητήριο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Χιλιάδες μπλόκα σε όλη την Ελλάδα - «Έμφραγμα» στις Εθνικές οδούς

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία - σύμβολο της φονικής πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ - Ο σπαραγμός του 71χρονου συνταξιούχου για την αγαπημένη του

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

08:06ΚΟΣΜΟΣ

«Κανένας δεν πρέπει ποτέ να το ζήσει»: Η σπαραχτική, απεγνωσμένη προσπάθεια πατέρα να σώσει το παιδί του από τις σφαίρες σε πάρτι στην Καλιφόρνια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Το λάθος σχετικά με τον Άγιο Γλυκέριο

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός τους

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Τσιάρας και ο μουντζούρης, η σύγκριση Τσίπρα - Πιερρακάκη, Τσίπρας στο Παλλάς, τα νεύρα του Ανδρουλάκη, βροχή οι ερωτήσεις στη Eurobank, Παπασταύρου και πάλι στις ΗΠΑ, ξεκάθαρο μήνυμα της Motor Oil και οι συγχωνεύσεις που έρχονται στην πληροφορική

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ έφυγε από τη Μόσχα χωρίς κανένα σημάδι συμφωνίας - Ξανά στο σημείο μηδέν η ειρηνευτική προσπάθεια

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών - Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου οι ειδικοί ενόψει της νέας κακοκαιρίας

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι: «Αγνόησαν παραδειγματικά τη βούληση του Μάνου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ