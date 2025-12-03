Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε ώρες στο τραπέζι Πούτιν - Γουίτκοφ, αλλά «έχουμε πολλή δουλειά ακόμη»

Πέντε ώρες διαβουλεύσεων ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να οδήγησαν σε πρόοδο για μια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία.

Αμέσως πριν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την αμερικανική αντιπροσωπεία, μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε μια βαρυσήμαντη δήλωση, τονίζοντας πως «αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι».

Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε τη συνάντηση στη Μόσχα «εποικοδομητική», ωστόσο σημείωσε πως τμήματα του σχεδίου παραμένουν «απαράδεκτα» για τη Ρωσία.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, έπειτα από εβδομάδες εντατικής διπλωματίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η αμερικανική πλευρά δεν έχει προβεί σε σχόλια μετά την αποχώρησή της από τη Μόσχα.

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα SPUTNIK POOL

Η θέση του Κρεμλίνου

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Πούτιν απέρριψε τις αλλαγές που πρότειναν το Κίεβο και ευρωπαϊκές χώρες στο αμερικανικό προσχέδιο συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι είναι «απαράδεκτες». Προειδοποίησε δε πως αν η Ευρώπη «θέλει πόλεμο και τον ξεκινήσει, εμείς είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή».

Το σχέδιο των ΗΠΑ -που είχε διαρρεύσει τον Νοέμβριο και θεωρήθηκε ευνοϊκό προς τη Μόσχα- έχει τροποποιηθεί πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Μετά τις συνομιλίες, ο κορυφαίος σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε πως το Κρεμλίνο «συμφώνησε σε κάποια σημεία, αλλά για άλλα ασκήσαμε κριτική». «Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει σε συμβιβαστική εκδοχή… Μπροστά μας έχουμε πολλή δουλειά», είπε.

Τα αγκάθια στη διαπραγμάτευση

Οι βασικές διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν:

η απαίτηση η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που ακόμη ελέγχει και

οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας.

Επιπλέον, η Ρωσία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας διατηρούν τελείως διαφορετικές προσδοκίες για το τι πρέπει να περιλαμβάνει μια τελική συμφωνία.

Πριν από τις συνομιλίες, ο Πούτιν εξαπέλυσε επίθεση στους ευρωπαίους ηγέτες που στηρίζουν την αμυντική προσπάθεια της Ουκρανίας, λέγοντας πως είναι «υπό την ψευδαίσθηση» ότι μπορούν να επιφέρουν στρατηγική ήττα στη Ρωσία.

Πούτιν με τον Ουσάκοφ και τον Δημιτρίεφ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων SPUTNIK POOL

Η στάση του Κιέβου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι αναμένει ενημέρωση από την αμερικανική ομάδα για τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, χωρίς να είναι σαφές αν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα ταξιδέψουν στο Κίεβο ή σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για συνέχιση των επαφών.

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες στη Μόσχα, ο Ζελένσκι δήλωσε πως υπάρχει «μεγαλύτερη από ποτέ» δυνατότητα τερματισμού του πολέμου, αλλά ότι «κάποια στοιχεία του σχεδίου χρειάζονται ακόμη επεξεργασία».

«Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συζητήσεις», είπε σε συνέντευξη Τύπου στην Ιρλανδία. Επανέλαβε επίσης ότι:

η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει στις συνομιλίες ειρήνης ,

, πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες εγγυήσεις ασφαλείας, όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ —κάτι που η Ρωσία απορρίπτει και ο Τραμπ έχει αποκλείσει.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τρόπο που σε έναν χρόνο η Ρωσία να μην μπορεί να επιστρέψει», τόνισε.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη δύο γύρους υψηλού επιπέδου συνομιλιών για το προσχέδιο, παρουσία Γουίτκοφ, Κούσνερ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι το σχέδιο έχει «βελτιωθεί σημαντικά», χωρίς όμως να αποκαλύπτει λεπτομέρειες.

Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Μόσχα SPUTNIK POOL

Διχασμένη η Δύση

Η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν παρουσιάσει αντίστοιχο εναλλακτικό κείμενο, αφαιρώντας πολλά επίμαχα σημεία του αμερικανικού σχεδίου - όπως την αναγνώριση των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως ντε φάκτο ρωσικών.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με αρκετούς ακόμη ευρωπαίους ηγέτες να συμμετέχουν διαδικτυακά. Ο Μακρόν δήλωσε πως «δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο» και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμβολή Ουκρανίας και Ευρώπης.

Η κατάσταση στο πεδίο των μαχών

Την ώρα των διπλωματικών διεργασιών, οι μάχες συνεχίζονταν. Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι συνεχίζει να μάχεται στη στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ, αντικρούοντας τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι έχει καταληφθεί.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει στρατιώτες να υψώνουν σημαίες στην πόλη. Η ουκρανική πλευρά απάντησε ότι η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει «τεχνητή εικόνα νίκης», υποστηρίζοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις «τράπηκαν σε φυγή» και ότι «οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης συνεχίζονται».

Η Ουκρανία διατηρεί έλεγχο στο βόρειο τμήμα της πόλης, με τη Μόσχα να υφίσταται βαριές απώλειες, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό και διεθνείς παρατηρητές.

Το Κίεβο διέψευσε επίσης τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι καταλήφθηκε η μεθοριακή πόλη Βοβτσάνσκ και ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του «βελτίωσαν σημαντικά» τη θέση τους στο Κουπιάνσκ.

Χάρτης του BBC για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία στην Ουκρανία

Ένας πόλεμος χωρίς τέλος στον ορίζοντα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ενώ πάνω από 14.000 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Καθημερινοί βομβαρδισμοί με drones και πυραύλους έχουν καταστρέψει παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία και κατοικίες.

Η σύγκρουση έχει τις ρίζες της στο 2014, όταν ανατράπηκε ο φιλορώσος πρόεδρος της Ουκρανίας και η Ρωσία απάντησε προσαρτώντας την Κριμαία και ενισχύοντας ένοπλες εξεγέρσεις στα ανατολικά της χώρας.

01 07 Πηγή: SPUTNIK POOL 02 07 Πηγή: SPUTNIK POOL 03 07 Πηγή: SPUTNIK POOL 04 07 Πηγή: SPUTNIK POOL 05 07 Πηγή: SPUTNIK POOL 06 07 Πηγή: SPUTNIK POOL 07 07 Πηγή: SPUTNIK POOL

Διαβάστε επίσης