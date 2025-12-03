Ουσακόφ: Δεν επήλθε συμφωνία για τις εδαφικές διαφορές – «Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη»

«Χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όμως πως «μένει πολλή δουλειά», σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσακόφ

Pool Sputnik Kremlin
Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, υπογραμμίζοντας πως κατά τις συνομιλίες στη Μόσχα δεν επήλθε συμφωνία σε ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα: τις εδαφικές διαφορές.

Ο Ουσακόφ μίλησε σε εκπροσώπους του Τύπου μετά την μαραθώνια συνάντηση που κράτησε σχεδόν 5 ώρες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, και ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ουσακόφ χαρακτήρισε «χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» τις συνομιλίες, τονίζοντας όμως πως «μένει πολλή δουλειά» προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Διευκρίνισε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, συμπληρώνοντας πως οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσουν τον πρόεδρο Τραμπ και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.

